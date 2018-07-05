Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Kan donduran olay Meksika'nın Oaxaca kentindeki bir katolik kilisesinde yaşandı. Jose Garcia Ataulfo isimli rahibin yaşları 5 ile 10 arasında değişen 30 kıza tecavüz ettiği belirtildi.
İngiliz Daily Mail gazetesinin Anonymous Mexico sitesine dayandırdığı habere göre; sapık rahibin AIDS olduğu ve bu ölümcül hastalığı da küçük kızlara bulaştırdığı ifade edildi.
Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdur çocuklardan birinin annesi Papa Francesco'ya mektup yazarak rahibin cezalandırılmasını istedi. ncak daha önce kız çocuklarına yönelik istismar olaylarına 'ağır cezalar' getirilmesini öneren Papa bu isteği, 'dosya kapandı' açıklamasıyla geri çevirdi.
Rahibin Meksika'daki görevini halen sürdürdüğü belirtildi. Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken, kullanıcılar sapık rahibin cezalandırılmasını istedi.
Yaşanan korkunç olay akıllara Oscar ödüllü yapım Spotlight'ı getirdi. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Spotlight, taciz olayıyla gündeme gelen bir kilisenin kendini aklamaya çalışmasını ve bu tacizi aydınlatmaya çalışan Boston Globe gazetesi yazarlarını konu alıyor.
Filmde editörler, 30 yıl boyunca düzinelerce çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan yerel bir rahip hakkındaki bir makaleyi takip etmekle görevlendiriliyor.
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum