Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Kan donduran olay Meksika'nın Oaxaca kentindeki bir katolik kilisesinde yaşandı. Jose Garcia Ataulfo isimli rahibin yaşları 5 ile 10 arasında değişen 30 kıza tecavüz ettiği belirtildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin Anonymous Mexico sitesine dayandırdığı habere göre; sapık rahibin AIDS olduğu ve bu ölümcül hastalığı da küçük kızlara bulaştırdığı ifade edildi.

PAPA'YA MEKTUP YAZDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından mağdur çocuklardan birinin annesi Papa Francesco'ya mektup yazarak rahibin cezalandırılmasını istedi. ncak daha önce kız çocuklarına yönelik istismar olaylarına 'ağır cezalar' getirilmesini öneren Papa bu isteği, 'dosya kapandı' açıklamasıyla geri çevirdi.

RAHİP GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Rahibin Meksika'daki görevini halen sürdürdüğü belirtildi. Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken, kullanıcılar sapık rahibin cezalandırılmasını istedi.

AKILLARA SPOTLIGHT FİLMİNİ GETİRDİ

Yaşanan korkunç olay akıllara Oscar ödüllü yapım Spotlight'ı getirdi. Gerçek bir hikayeden uyarlanan Spotlight, taciz olayıyla gündeme gelen bir kilisenin kendini aklamaya çalışmasını ve bu tacizi aydınlatmaya çalışan Boston Globe gazetesi yazarlarını konu alıyor.

Filmde editörler, 30 yıl boyunca düzinelerce çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan yerel bir rahip hakkındaki bir makaleyi takip etmekle görevlendiriliyor.



