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Katolik Kilisesi'nden açıklama, İdam tartışmasına dahil oldular

03.08.2018 09:15 | Son Güncelleme

Katolik Kilisesi, idam cezasıyla ilgili öğretisinde değişikliğe gitti. Kilise, idamın insan onuruna bir saldırı teşkil etmesi ve umuda yer bırakmaması nedeniyle hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini ilan etti.

Katolik Kilisesi'nden açıklama, İdam tartışmasına dahil oldular

Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'dan bugün yapılan açıklamaya göre Papa Francesco idam cezası konusundaki dini öğretide değişikliğe gidilmesine karar verdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adil bir yargılamanın ardından meşru yetkililerin idam cezasına başvurması uzun zamandır, belli suçların ağırlığına uygun ve kamu yararını koruma amacıyla, aşırı da olsa, kabul edilebilir bir karşılık olarak değerlendiriliyordu.

Ancak günümüzde, insan onurunun çok ciddi suçların işlenmesinden sonra bile ortadan kalkmadığı bilinci gittikçe artmaktadır. Ayrıca, devlet tarafından verilen cezai yaptırımların anlamı konusunda yeni bir anlayış biçimi ortaya çıkmıştır. Son olarak, vatandaşların gerekli şekilde korunmasını garanti altına alırken suçluyu kefaret olasılığından nihai bir şekilde mahrum etmeyen, daha etkili tutukluluk sistemleri geliştirilmiştir.

Sonuç olarak Kilise öğretisi, İncil'in ışığında "idam cezasının, kişilik dokunulmazlığı ve insan onuruna yönelik bir saldırı teşkil etmesi nedeniyle kabul edilemez olduğunu" söyler ve tüm dünyada yürürlükten kaldırılması için kararlılıkla çalışır."

PAPA ' İNSANLIĞA AYKIRI' DEMİŞTİ

Papa Francesco geçmişte de, idam cezasının "umuda yer bırakmadığı" için hem insanlığa hem de Hristiyanlığa aykırı olduğunu söylemişti. Papa, insan hayatının "Yaratan'ın gözünde daima kutsal" olduğunu da belirtmişti.

Vatikan'dan bugün yapılan açıklamaya göre Papa, Katolik Kilisesi öğretisinde değişikliğe gidilmesine ise geçen Mayıs ayında Vatikan İnanç Doktrini Kurulu Başkanı ile görüşmesinde onay verdi. Papa bu değişikliğin farklı dillere de tercüme edilerek Katolik Kilisesi ilmihaline eklenmesi talimatı verdi.

İdam cezasının asla kabul edilemeyeceği şeklindeki yeni Katolik Kilisesi öğretisi kamuoyuna bugün duyurulurken, Vatikan gazetesi Osservatore Romano'da yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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