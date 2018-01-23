Kayak Merkezinde Yanardağ Patladı

Japonya'nın merkezinde yer alan ünlü bir kaplıca bölgesi yakınındaki yanardağ patladı. Patlamada eğitim amacıyla dağda bulunan sekiz askerin de aralarında olduğu 12 kişi etrafa saçılan volkanik taşlar nedeniyle yaralandı. Yaralılardan biri daha sonra hayatını kaybetti. Patlamayla aynı sıralarda dağda bir de çığ felaketi yaşandı.

Kusatsu-Shirane Dağı'nın kayak yapılan yamacı küller nedeniyle kısa sürede siyaha boyandı. Etrafa saçılan volkanik taşlardan korunmak isteyen kayakçılar kayak merkezinin zirvesindeki bir tesise sığındı.

Kusatsu-Shirane Dağı'nda, düşük volkanik faaliyet nedeniyle yalnızca krater bölgesine giriş sınırlandırılmıştı. Japon Meteoroloji Dairesi, yanardağdaki patlamanın ardından dağa girişleri tamamen kapattı.

Savunma Bakanı Itsunori Onodera, sekiz askerden beşinin ciddi şekilde yaralandığını kaydetti. 49 yaşındaki bir ordu mensubu ise hayatını kaybetti.

Askerler kar altında kurtarma operasyonu eğitimi için dağa çıkmıştı.

Kayak merkezinin zirvesinde mahsur kalan 80 kişi askeri helikopterler ve kar motosikletleriyle aşağıya taşındı. Sabah yaşanan felaketin ardından kurtarma operasyonu akşam saatlerinde sona erdi.

Kusatsu-Shirane Yanardağı en son 1983'te patlamıştı. Bölge meşhur bir kaplıca bölgesi olarak biliniyor. Volkanik patlamanın etkisi ise yalnızca kayak merkeziyle sınırlı kaldı. Yakındaki Kusatsu kasabası, küllerden ve volkanik taşlardan etkilenmedi.

Pasifik Deprem Kuşağı'nda bulunan Japonya'da deprem ve volkanik patlamalar sıklıkla yaşanıyor. Son olarak 2014 yılında Ontake Dağı'nda yaşanan patlama 60 kişinin ölümüne neden olmuştu.