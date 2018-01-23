HABER

Kayak Merkezinde Yanardağ Patladı

23.01.2018 19:24 | Son Güncelleme 7 saat önce

Japonya’nın merkezinde yer alan ünlü bir kaplıca bölgesi yakınındaki yanardağ patladı. 12 kişi etrafa saçılan volkanik taşlar nedeniyle yaralandı.

Japonya'nın merkezinde yer alan ünlü bir kaplıca bölgesi yakınındaki yanardağ patladı. Patlamada eğitim amacıyla dağda bulunan sekiz askerin de aralarında olduğu 12 kişi etrafa saçılan volkanik taşlar nedeniyle yaralandı. Yaralılardan biri daha sonra hayatını kaybetti. Patlamayla aynı sıralarda dağda bir de çığ felaketi yaşandı.

Kusatsu-Shirane Dağı'nın kayak yapılan yamacı küller nedeniyle kısa sürede siyaha boyandı. Etrafa saçılan volkanik taşlardan korunmak isteyen kayakçılar kayak merkezinin zirvesindeki bir tesise sığındı.

Kusatsu-Shirane Dağı'nda, düşük volkanik faaliyet nedeniyle yalnızca krater bölgesine giriş sınırlandırılmıştı. Japon Meteoroloji Dairesi, yanardağdaki patlamanın ardından dağa girişleri tamamen kapattı.

Savunma Bakanı Itsunori Onodera, sekiz askerden beşinin ciddi şekilde yaralandığını kaydetti. 49 yaşındaki bir ordu mensubu ise hayatını kaybetti.

Askerler kar altında kurtarma operasyonu eğitimi için dağa çıkmıştı.

Kayak merkezinin zirvesinde mahsur kalan 80 kişi askeri helikopterler ve kar motosikletleriyle aşağıya taşındı. Sabah yaşanan felaketin ardından kurtarma operasyonu akşam saatlerinde sona erdi.

Kusatsu-Shirane Yanardağı en son 1983'te patlamıştı. Bölge meşhur bir kaplıca bölgesi olarak biliniyor. Volkanik patlamanın etkisi ise yalnızca kayak merkeziyle sınırlı kaldı. Yakındaki Kusatsu kasabası, küllerden ve volkanik taşlardan etkilenmedi.

Pasifik Deprem Kuşağı'nda bulunan Japonya'da deprem ve volkanik patlamalar sıklıkla yaşanıyor. Son olarak 2014 yılında Ontake Dağı'nda yaşanan patlama 60 kişinin ölümüne neden olmuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Çelik 27 yıl sonra itiraf etti: Konserime gelen kıza...

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

ABD: Rusya başaramayacak olsa da Türkiye’yle aramızı açmaya çalışıyor

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Donmuş dışkıyı meteor sanıp, eve götürdüler!

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Almanya'da korkunç kaza! Uçakla helikopter çarpıştı

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

Filipinler lideri Duterte: Diktatör olmak istersem beni vurun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.