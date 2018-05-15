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Kayıp uçakla ilgili korkunç iddia: Yolcular kabinde öldürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 09:46 | Son Güncelleme

Yaklaşık dört buçuk yıl önce düşen ve nerede olduğu hala bulunamayan kayıp Malezya uçağının nasıl kaybolduğuna ya da nerede olduğunu yönelik yeni iddia gündem yarattı.

Kayıp uçakla ilgili korkunç iddia: Yolcular kabinde öldürüldü

4 yıldan daha uzun bir zaman önce Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçak, 239 yolcusu ve mürettebatı ile kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları yıllardır bir sonuç vermiyor. Uçağın nasıl kaybolduğuna ya da nerede olduğunu yönelik yeni bir araştırma, gizemin çözüldüğü iddiasıyla gündem yarattı.

Webtekno'nun haberine göre 7 Mart 2014'te Kuala Lumpur - Pekin seferini yapmak üzere havalanan MH370 sefer sayılı bir uçak, 239 yolcusu ve mürettebatıyla pistten ayrıldı. Bir süre sonra rotasını değiştiren uçak, uzun süre telsiz konuşmalarına da yanıt vermedi. Radardaki son görüntüsünün ardından uçak bir daha ortaya çıkmayacaktı. Ortaya yüzlerce teori atıldı, araştırmalara 300 milyon dolardan fazla para harcandı, ancak sonuç elde edilemedi.

HİÇBİR İZ YOK

Havacılık tarihi bir kenara, günümüzün en büyük gizemlerinden birisi olan uçağın yolcularından ve mürettebatından bir haber yok. Dev boyutlarıyla bilinen Boeing 777 tipi bu uçak bir anda ne oldu da gezegenden siliniverdi?

İNCELEME ALTINA ALDILAR

Bir havacılık uzmanı olan üst düzey Boeing 777 pilotu ve eğitmeni Simon Hardy, Kanada’da bir devlet kurumu olan Taşımacılık Güvenliği Bürosu yöneticilerinden Larry Vance, kıdemli araştırmacı ve havacılık güvenliği uzmanı John Cox, Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu eski genel müdürü Martin Dolan ve kaybolan yolcuların ailelerini temsilen John Dawson, gizemli vakayı inceleme altına aldılar.

FLAŞ İDDİA: YOLCULAR KABİN DE ÖLDÜRÜLDÜ

Ekibin ortak görüşü, Malezya Hava Yolları’na ait uçağın yakıt bittikten sonra okyanusa çakılıp parçalandığına ilişkin. Uçağın önceden planlanmış bir eylemle yok edildiğini düşünen ekip, mürettebat üyelerinden birisinin, uçuş öncesinde güzergahı okyanus üzerine kaydırmaya çalıştığından bahsetti. Bir diğer iddia ise yolcuların uçak düşmeden çok önce kabin içinde öldürüldükleri. Bu nedenle parçalanan cesetler, planlı bir eyleme kurban gittikleri için hiç bulunamadılar.

Uzmanlar, bölgedeki uçuşların ülkelerin hava sahalarından gelip geçen güzergahlara sahip olduğunu, pilotların bazı durumlarda rota değiştirmek istediklerini belirtiyorlar. Ayrıca ekibe göre söz konusu güzergahta bir uçak kaçırılmak istense, MH370’in başına gelen şey dışında alternatif bir yol yok. Uçak, mecburen ortak deniz ve hava sahasına sahip olan Hint Okyasu’na yönlendirilmek zorunda.

HAZİRAN AYINDA TAMAMLANACAK

Diğer taraftan Texas merkezli bir şirket olan Ocean Infinity, uçağı aramak göreve başladı. Hint Okyanusu'nun 25.000 kilometre karelik bir bölümünü tarayacak şirketin çalışmaları birkaç aydır sürüyor. Araştırma şimdiye kadar bir ipucu verebilmiş değil, Haziran ayında tamamlanması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
CEHAPE lilere sorun onlar kaptanı sarhoş edip rotasını kaybetmesini sağlamıitır
geçin bu ayakları. günümüz teknolojisiyle o uçak bulunamıyorsa bilerek bulunmuyordur yada bulunmuş açıklanmıyordur. hangi pis işlerin üzeri örtülüyordur Allah bilir
akp 9 yıl önce yaptığı ve göklere çıkardığı üçaktan da iz yok..
bizim deprem profesörleri gibi bir sürü idda var ama hiç biri kanıta dayalı değil.
uzaya mı kırdı rotayı nereye gider!
Cesetler parçalandığı için hiç bi ize ulaşamadı diyolar koskoca Boeing 777 o kadar yüksekden o hızla çakılacakda bitane parça okyanus yüzeyinde olmayacak buna inanan var mı ?
kaç kere söyledim uçak SODUR da
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