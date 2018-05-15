Kayıp uçakla ilgili korkunç iddia: Yolcular kabinde öldürüldü

4 yıldan daha uzun bir zaman önce Malezya Hava Yollarına ait MH370 sefer sayılı uçak, 239 yolcusu ve mürettebatı ile kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları yıllardır bir sonuç vermiyor. Uçağın nasıl kaybolduğuna ya da nerede olduğunu yönelik yeni bir araştırma, gizemin çözüldüğü iddiasıyla gündem yarattı.

Webtekno'nun haberine göre 7 Mart 2014'te Kuala Lumpur - Pekin seferini yapmak üzere havalanan MH370 sefer sayılı bir uçak, 239 yolcusu ve mürettebatıyla pistten ayrıldı. Bir süre sonra rotasını değiştiren uçak, uzun süre telsiz konuşmalarına da yanıt vermedi. Radardaki son görüntüsünün ardından uçak bir daha ortaya çıkmayacaktı. Ortaya yüzlerce teori atıldı, araştırmalara 300 milyon dolardan fazla para harcandı, ancak sonuç elde edilemedi.

HİÇBİR İZ YOK



Havacılık tarihi bir kenara, günümüzün en büyük gizemlerinden birisi olan uçağın yolcularından ve mürettebatından bir haber yok. Dev boyutlarıyla bilinen Boeing 777 tipi bu uçak bir anda ne oldu da gezegenden siliniverdi?

İNCELEME ALTINA ALDILAR



Bir havacılık uzmanı olan üst düzey Boeing 777 pilotu ve eğitmeni Simon Hardy, Kanada’da bir devlet kurumu olan Taşımacılık Güvenliği Bürosu yöneticilerinden Larry Vance, kıdemli araştırmacı ve havacılık güvenliği uzmanı John Cox, Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu eski genel müdürü Martin Dolan ve kaybolan yolcuların ailelerini temsilen John Dawson, gizemli vakayı inceleme altına aldılar.