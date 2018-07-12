Kayseri'deki Boydak davasında karar çıktı

Duruşmada sanıklar son savunmalarını yaptı. Sağlık sorunları yaşadığını anlatan Şükrü Boydak, “Kayseri halkından, Türk milletinden, cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum” derken sağlığının yerinde olduğunu söyleyen Hacı Boydak da beraat talebinde bulundu. Memduh Boydak ise "bugüne kadar devlet ve millet için çalıştığını söyleyerek beraat isteğinde" bulundu. Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat istedi.

Sanıklara verilen cezalar

Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Memduh Boydak’a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, Hacı Boydak’a yine "silahlı terör örgütü üyeliğinden" 11 yıl 10 ay 15 gün, Şükrü Boydak’a da aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Erol, Mustafa, İlyas ve Bekir Boydak ile Murat Bozdağ da "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Halit Bayhan’ın beraatine karar verdi. Mahkeme sanıklar için anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve görevini yapmaya engel olmak suçlarından ise beraat kararı verdi.

Gülen soruşturması sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen şirketin aile fertlerine ait hisselerinin de devlete aktarılmasına karar verildi. Aynı mahkemede görülen ailenin diğer fertlerine ilişkin davada da karar çıktı. Duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak ve yardım etmek" suçlarından tutuksuz yargılanan 6 sanıktan Yusuf Boydak’a 7 yıl 6 ay, İbrahim Boydak’a 2 yıl 1 ay, Sami Boydak’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.