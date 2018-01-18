Kazakistan'da kaza yapan otobüs yandı: 52 ölü

Getty Images Arşiv fotoğraf

Kazakistan'da İçişleri Bakanlığı, kaza yapan bir otobüsün alev alması sonucu 52 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Alevlerden sadece beş kişi kurtulmayı başardı.

Olay, ülkenin kuzeybatısındaki Aktöbe kentinde meydana geldi.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun Rusya'ya ya da Rusya'dan seyahat eden Özbekler olduğu tahmin ediliyor.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.