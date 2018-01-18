Orta Asya ülkesinde bir otobüsün alev alması sonucu içindekiler feci şekilde can verdi, yalnızca beş kişi kurtuldu. Hayatını kaybedenlerin hepsi Özbekistan vatandaşı.
Kazakistan'da bir otobüsün yanması sonucu 52 kişi yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanlığı, hareket halindeki aracın alev alması sonucu ortaya çıkan cehennemden yalnızca beş kişinin kurtulabildiğini açıkladı.
Otobüs ülkenin kuzeybatısındaki Aktöbe'de yerel saatle 10.30'da yandı. Aktöbe Özbekistan sınırına hayli yakın bir konumda.
Ölenlerin tümünün Özbekistan vatandaşı olduğu bildiriliyor. Feci şekilde hayatını kaybedenler, Kazakistan'dan Rusya'ya çalışmaya giden göçmen Özbek işçiler.
Düğün fotoğraflarını beğenmeyen çiftten fotoğrafçıya dava
Son dakika! Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı'ndan kritik ziyaret
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Antik Mısır'ın 4 bin yıllık gizemi çözüldü
Profesör, karda uyuyarak mülteci sorununu dile getirdi
Afrin YPG’den temizlenirse 500 bin Suriyeli geri döner
Son dakika: ABD’nin geri adımına Başbakan'dan jet yanıt
İyi Parti'den AKP'ye kritik öneri: Esad ile işbirliği yapılmalı
Kazakistan'da korkunç olay! Otobüs yandı: 52 kişi can verdi!
Sürpriz Abdullah Gül yorumu: Aday olma ihtimali...
WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum