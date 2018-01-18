HABER

Kazakistan'da yolcu otobüsü yandı: 52 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 10:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzey batısındaki bir kazada yanan yolcu otobüsündeki 52 kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yerel medyanın haberlerine göre, Rusya'dan gelen yolcu otobüsü, çoğunluğu Özbek vatandaşı olan yolcuları taşıyordu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı görenleri şaşırttı

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı görenleri şaşırttı

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Kaçak babaya zorunlu DNA! Almanya'da yasak aşk

Kaçak babaya zorunlu DNA! Almanya'da yasak aşk

Çukurdere dizisinin setinde büyük kavga!

Çukurdere dizisinin setinde büyük kavga!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İyi Parti'den AKP'ye kritik öneri: Esad ile işbirliği yapılmalı

İyi Parti'den AKP'ye kritik öneri: Esad ile işbirliği yapılmalı

Kazakistan'da korkunç olay! Otobüs yandı: 52 kişi can verdi!

Kazakistan'da korkunç olay! Otobüs yandı: 52 kişi can verdi!

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

ABD'den son dakika mesaj: Türkiye'ye açıklama borcumuz var

#SenDeAnlat Nevşin Mengü: Türkiye'de taciz konusunda 'Aranmıştır bu' anlayışı var

#SenDeAnlat Nevşin Mengü: Türkiye'de taciz konusunda 'Aranmıştır bu' anlayışı var

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

Son dakika: ABD terör ordusunda geri adım attı!

İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.