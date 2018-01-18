Kazakistan'da yolcu otobüsü yandı: 52 kişi öldü

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzey batısındaki bir kazada yanan yolcu otobüsündeki 52 kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.Yerel medyanın haberlerine göre, Rusya'dan gelen yolcu otobüsü, çoğunluğu Özbek vatandaşı olan yolcuları taşıyordu.