Kazakistan'da yolcu otobüsü yandı: 52 kişi öldü

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzey batısındaki bir kazada yanan yolcu otobüsündeki 52 kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.Yerel medyanın haberlerine göre, Rusya'dan gelen yolcu otobüsü, çoğunluğu Özbek vatandaşı olan yolcuları taşıyordu.
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