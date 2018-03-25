Kazı İşçiliğinden Tarih Ressamlığına

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi’ndeki tarihi kazılarda işçi olarak çalışan Cahit Caner, bugünlerde ressamlığı ile kendinden söz ettiriyor. Resim yeteneğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Caner, kazılardan çıkan tarihi eserleri tuvale resmediyor. Adı Cahit Caner, 37 yaşında ve Diyarbakır’ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyü'nde yaşıyor. Yoksul bir ailenin 11 çocuğundan biri. Hayatı inşaatlarda çalışarak geçti. Evlendi dört çocuk sahibi oldu. Son olarak köyünün yakınlarındaki 1800 yıllık Zerzevan Kalesindeki kazılarda çalışmaya başladı. Ancak onun habere konu olmasının nedeni başka. Caner tam 31 yıldır resim çiziyor. Caner’in resim macerası daha altı yaşında başlamış. Ağabeyinin çizdiği resimlerden etkilenen Caner ilk olarak çizgi film karakterini çizmeye başladı. İlk ve ortaokulu köy okulunda okuyan Caner resim yapmaya devam etti. Ekonomik sıkıntılardan dolayı ortaokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Caner inşaatlarda çalışmaya başladı. Caner burada duvar resimleri çizmeye başladı.

2017 yılında Türkiye’ye gelerek Ankara’ya yerleşen Afganistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı General Abdül Raşid Dostum’un, yaşadığı villanın duvar resimleri de Cahit Caner’in elinden çıktı. Caner, 1,5 ay boyunca evin içindeki duvar resimlerini yaptı, bulunan aslan figürlerini boyadı ve şelaleye renklendirme yaptı. Liseyi dışarıdan bitiren Caner, iki kez üniversite sınavına girerek resim öğretmenliğini kazandı. Ancak ailesine bakmak zorunda olduğu için okula gidemedi. İnşaatlarda çalışmak zorunda olan Caner’in son ekmek kapısı, köyünün yakınlarında başlayan bir kazı oldu. Caner, 2014 yılında Çınar İlçesi'nde bulunan Roma'nın sınır garnizonu olan 1800 yıllık Zerzevan Kalesi'nde başlayan kazılarda çalışmaya başladı. Buradaki işi kazma ve kürekti. Kaledeki tarihi eserlerin ortaya çıkarılması sırasında günlerce kazı yapan Caner’in resim yeteneği tesadüfen fark edildi. Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Caner'e resim çizim malzemeleri alarak kalenin resimlerini yapmasını istedi. Caner kazılarda kazma kürekle çalışmak yerine ressam olarak çalışmaya devam etti.

Yeteneğinden dolayı dönemin Kaymakamı İsmail Şanlı ile tanıştırılan Caner, resmi kurumlara asılması için resimler yaptı. Kazma küreği bir kenara bırakan Caner’in kazı alanındaki malzemeleri artık boya, fırça ve tuvaldi. Ancak kazı işleri de mevsimlik olduğu için inşatlarda çalışmaya devam ediyor. Caner, okuması için Kazı Başkanı Yrd. Doç. Aytaç Coşkun'un destek vermesine rağmen, çocuklarının mağdur olmasından endişe ettiği için okula gidemeyeceğini söyledi.

Resim çizimi ile ilgili hiç eğitim almadığını ve çizenlere bakarak öğrendiğini belirten Caner, "Profesyonel eğitim alan kişilerden daha iyi resim çizebiliyorum" dedi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Caner; "Resim işleri çok az olduğu için ailemi geçindirmeye yetmiyor. Aynı zamanda sigortası da yok. Sıhhi tesisat ustası olduğum için resim işleri olmadığı zaman inşaatlarda çalışmaya devam ediyorum. Evliyim 4 çocuğum var, onlara bakmak zorundayım" diye konuştu. Caner; "Gözü dinlendiren canlı renkleri resimlerde kullanıyorum. İnsan resmi görünce ağlamayacak şekilde yapıyorum. Resmin önünde oturup bakıyor ve mutlu oluyorlar. Çünkü resim yaparken her şey senin elinde, insan resimlere bakınca ağlamayacak, bakıp mutlu olacak. Ben resim yaparken mutlu oluyorum, huzur buluyorum. İnsanların benim gibi hissetmesini istiyorum. Aynı zamanda resimleri aşk ve sevgi ile çiziyorum" dedi. Okumaya azminin hiç bitmediğini söyleyen Caner; "Ben okuyamadım ve bu her zaman hayatımda bir eksik olarak kaldı. Ben okuyamadım, çocuklarımın en iyi eğitimi alması için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.