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Kedi röportaj dinlemedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Olay Polonya'da meydana geldi. Tarihçi ve siyaset bilimci Jerzy Targalski gazeteci Rudy Bouma'ya ciddi bir konuya ilişkin mülaket verdiği sırada, masanın üzerindeki kedisi aniden röportaja katılmaya karar verdi.

Masadan Targalski'nin omzuna oradan da başına çıkmaya çalışan kendi ünlü tarihçiye adeta nefes aldırmadı.

O komik onlar kameralar tarafından kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
kedi röportaj Polonya Dr. Jerzy Targalski rudy Bouma

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