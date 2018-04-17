Kemal Kirişci: ‘Operasyon Rusya’yla İrtibat İçinde Yapıldı’

Amerika, İngiltere ve Fransa; Şam hükümetinin Duma’da kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle 13 Mart Cuma akşamı Suriye’deki kimyasal silah tesislerini vurdu. Saldırı sonrasında da Amerikan yönetimden, Şam’a kimyasal silah kullanıldığı takdirde bunun karşılıksız kalmayacağı yönünde uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki, Amerika’nın bölgedeki bundan sonraki adımı ne olabilir?

Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Brookings Enstitüsü uzmanı Prof. Kemal Kirişci, Suriye’deki kimyasal silah hedeflerine yönelik sınırlı operasyonun bölgedeki dengeleri değiştirmeyeceği görüşünde. Uzman, burada asıl mesajın Rusya’dan çok İran’a yönelik olduğunu söylüyor: “Operasyonun ilginç tarafı, Trump, Amerika’yı Suriye’den çekeceğini söyledikten bir hafta sonra gerçekleştirdi. George Bush’un yaptığı gibi ‘misyonun tamamlandığını’ ilan ettiği gibi, bu operasyon özellikle Rusya’yla yakın bir irtibat içerisinde yapıldığı izlenimi yaratıyor.”

Kirişci, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasından Rusya’nın da rahatsızlık duyduğunu bunun daha çok ABD ve Batı’nın dikkatini çekmesinden dolayı olduğunu, yani etik nedenlere dayalı olmadığını belirtiyor. Trump’ın öncelikli olarak ABD’de iç kamuoyunu etkilemeye yönelik adımlar attığına dikkat çeken Kirişci, “Trump için burada önemli olan kendinden önceki Başkan Obama’nın siyasetsizliğini tenkit edebilmek” diye konuşuyor.