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Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler! Esad’den YPG’ye yardım!

DÜNYA HABERLERİ | 11.02.2018 11:12 | Son Güncelleme

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan YPG’li teröristler ve Esad rejiminden yetkililer, Türkiye’ye karşı ittifakı itiraf etti.

Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler! Esad’den YPG’ye yardım!

Suriye’nin diğer bölgelerinde çatışan Esad rejimi güçleri ve YPG’li teröristlerin Türkiye’ye karşı kirli ittifakı, uluslararası haber ajansı Reuters’a verdikleri röportajlarla, bu sefer de kendi ağızlarından doğrulandı.

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Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’na başlamasıyla birlikte, Afrin’i kontrol eden YPG’li teröristler, Esad yönetiminden askeri destek istese de, bu amaçlarına ulaşamadılar. Ancak Esad rejimi, diğer bölgelerdeki teröristlerin Afrin’e ulaşması için kendi kontrolündeki bölgelerden geçmesine izin veriyor.

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Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin öncülüğündeki SDG’nin sözcüsü Kino Gabriel, “Afrin’e destek yollamanın farklı yolları olsa da, en temel yol rejimin kontrol ettiği yerden geçiyor. İki taraf da Afrin’e destek yollama konusunda mutabakata vardı” dedi.

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Esad rejiminin önemli komutanlarından biri de, isim vermeme şartıyla yine Reuters’a konuşarak, teröristlere yardım ettiklerini doğruladı. YPG’nin kendileriyle ittifaktan başka bir seçeneği olmadığını ifade eden komutan, teröristlerin kendi toprakları üzerinden Afrin’e geçişine ses çıkarmadıklarını da belirtti.

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Şu anda YPG’nin kontrol ettiği diğer bölgelerden Afrin’e destek göndermesi için, teröristlerin Halep’te rejimin kontrol ettiği toprakları kullanması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Reuters YPG Esad Türkiye

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Buna ancak ahmaklar şaşırır. Biz ÖSO ile birlik olup Suriye rejimine karşı ittifak kurmadık mı. Neden şaşırıyorsunuz
Peki neden! esada dur, sivilleri vurma katliam yapma denildi. Çünkü pkk ve esad Sunni ve Turkmen leri olduruyordu. Baktılar söz dinlemiyor, güya dünya barışı için herhaltı yiyenlerden gık çıkmıyor bu katliama bizde mazlumu korumak için destek olduk. Art niyetinizden doğruları inkâr ediyorsunuz.
Hepiniz Gelin olm Hepiniz Öyle Tek tek uğraşmayalım dımı Bugün afrin başladı yarın münbiç Kolaylaştırın işimizi Kobani Sırayla gıderız bugun sız gelırsınız yarın bızde gelırız Çocugum beşikte daha ama ben gelirim yeterkı devletım gel desın Fırsat versın... Keşke daha genç olsam
Suriye ve Irak bütün Türk düşmanlarına mezar olacak
@rok_kiran yavaş ol
Bu oyundan çıkabiliriz umarım.
@osman_erdal_1990 Sen zaten oyunun dışındasın.. Arada sırada "esedle görüşün" diyenleri alkışlıyorsundur büyük ihtimalle
@palermo544 Kimi alkışlayacağımı sana mı soracam aslanım.
@osman_erdal_1990 he sende once esad kardesim sonra esed dusmanim en sonundada kandirildim diyeni destekleyenlerdensin sanirim
savaşı meydandan kaçmayan kazanır.ye se kapılmak yok
kahpelerin çok olduğu yerde, gayrimeşrular çok olur. yada şöyle söyleyeyim kimin şeyi, kimin neresinde belli değil
haber 2018-02-11 01:10:15"__Bölgede Herkesin Kendine göre bir hesabı var Birçok Ülkenin ORTAK Hesaplarıda var sadece Türkiye nin Hesabı diğerlerinden farklı ve Bu yüzden Diğerleriyle uyuşmayacağı yerler olacak Dikkatli ama kararlı hareket etmeliyiz__" daha birkaç saat önce yazdık _ESED le görüşün Ortak hareket edin" diyen Strateji Uzmanları(!) nerdeler Reis in dediği gibi "kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz_ "mezhepçisiniz" diyen boş beleşler.Siz nesiniz şimdi? Tayyibe düşmanlık öylesine gözünüzü karartmışki PKK ile yürüyorsunuz ve umrunuzda deil
@palermo544 yarın tayyip kandırıkdık derse ne olacak
@medikalci Tayyip en fazla kandırılabilir ve uyanır Hakkettikleri cevabı veriri.İNLERİNE GİRER ..SİZİN GİBİLERİKandırmaya gerek yokki..SİZ DÜNDEN RAZISINIZ
Esada da sira gelecek
Esad ın Geçmişi,Babası Hafız a bakın,İngiliz in yetiştirdiği Osmanlı ve Türk düşmanı Pislik. , Acaba DOMUZ dan Ceylan doğarmı
istediğiyle ittifak kursun önemli değil, Allah'ın dediği olur... bizler Allah'ın yeryüzündeki ordusuyuz vesselam.
esad kendince en akıllıcasını yapmış, türk askeri ne kadar çok pkklıyı afrinde gebertirse ona da doğuda temizlemeye çalıştığı o kadar az ve zayıf pkklı kalır. inşallah en az şehit ve gaziyle afrinde ve devamında kandile kadar pkk daeş ne kadar emperyalist uşağı terörist varsa temizleriz
öso dedigin kimki parayi kim basarsa ondan tarafa gecerler
hani başkanlık sisteminde şehit hiç olmayacaktı?
Amaç Türk ekonomisini batırmaktı,zor günler bekliyor,acılar peşpeşe...maalesef,geleceğimize güvenle bakamıyorum.
elınden tutanmı var gıtsene burada ahkam kesmek kolay
Zaten afrin esedin ülkesi degilmi, ama kendi vatandaşına toprağına sahip çıkmıyor ve orası en son ona mezar olacak, pis diktatörün.
kim ne söylerse söylesin. kim desteklerse destlesin. bizim için farketmiyor. biz yolumuza bakacağız. cephede olan tüm kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun.
Esat'la temasa geçilmekte geç kalınmıştır. Bölgendeki terörle mücadeleyi bölge devletleriyle birlikte yapmalısın. O'nun iç işlerine karışmayacaksın. Devlet yönetiminde ve siyasette kaprisin yeri yoktur. Bu bataklıktan çıkmak için çok iyi ve seri düşünmek zorundayız. Yangın yerindeki itfaiyeci gibi...
bence esad bırakmalı olan suriyelilere oluyor ülken büyük güçlerin gövde gösterisi haline geldi bence bırak artık yeter da herkes evine dönsün birde bu abd şeytan planlarını alıp defolup gitse ortalık karıştırıcısı mikser tüm ortadoğunun anasını ağlattı haçlılar sizi abd başkanı bile incile yemin ederek göreve gelir unutma dünya TÜRK MİLLETİ DE BU DÜNYA HAKİMİYETİNDE VARDIR GÜN GELİR haçlılar sizi TÜRK MİLLETİ ÖNÜNDE HESAP VERECEKSİNİZ ... BOYUN BÜKTÜREECEĞİZ SİZLERE KANUNİ GİBİ FATİH GİBİ CENGİZ HAN GİBİ ATİLLA GİBİ KURTULUŞ SAVAŞINDA SİZLERE DİZ ÇÖKTÜREN ATATÜRK GİBİ...
Çocuğum beşikte diyorsun, nasıl genç olmuyorsun? Anlaşılıyor ki klavye silahşörüsün. Çağırsalar yaşlıyım diye bahane uyduracaksın...
chp li kemal bey bu işe ne diyor.haberi vardır.kesin.nasıl kılıf uyduracaklar bakalım.esede gidelim diyordu ya .olay ortaya çıkmaya başladı.süriye rejimini benimsediklerinden dolayı.
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