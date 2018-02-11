Kendi ağızlarıyla itiraf ettiler! Esad’den YPG’ye yardım!

Suriye’nin diğer bölgelerinde çatışan Esad rejimi güçleri ve YPG’li teröristlerin Türkiye’ye karşı kirli ittifakı, uluslararası haber ajansı Reuters’a verdikleri röportajlarla, bu sefer de kendi ağızlarından doğrulandı.
Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’na başlamasıyla birlikte, Afrin’i kontrol eden YPG’li teröristler, Esad yönetiminden askeri destek istese de, bu amaçlarına ulaşamadılar. Ancak Esad rejimi, diğer bölgelerdeki teröristlerin Afrin’e ulaşması için kendi kontrolündeki bölgelerden geçmesine izin veriyor.
Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin öncülüğündeki SDG’nin sözcüsü Kino Gabriel, “Afrin’e destek yollamanın farklı yolları olsa da, en temel yol rejimin kontrol ettiği yerden geçiyor. İki taraf da Afrin’e destek yollama konusunda mutabakata vardı” dedi.
Esad rejiminin önemli komutanlarından biri de, isim vermeme şartıyla yine Reuters’a konuşarak, teröristlere yardım ettiklerini doğruladı. YPG’nin kendileriyle ittifaktan başka bir seçeneği olmadığını ifade eden komutan, teröristlerin kendi toprakları üzerinden Afrin’e geçişine ses çıkarmadıklarını da belirtti.
Şu anda YPG’nin kontrol ettiği diğer bölgelerden Afrin’e destek göndermesi için, teröristlerin Halep’te rejimin kontrol ettiği toprakları kullanması gerekiyor.
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