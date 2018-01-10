Kendi dijital parasını çıkaracağını açıklayan Kodak'ın hisseleri uçtu

BBC Kodak'ın bitcoin üretmek için kullandığı, işlemci ve fan içeren her bir kutu saç kurutma makinesi kadar elektrik kullanacak.
129 yaşındaki fotoğrafçılık şirketi Kodak'ın hisseleri, kendi kripto para birimi KodakCoin'i çıkaracağını duyurmasının ardından hızlı bir şekilde yüzde 289 artış gösterdi.
Dijital fotoğraf devrimi gerçekleştikten sonra filmden dijitale geçişte yavaş kaldığı için piyasa payını diğer şirketlere kaptıran Kodak'ın hisseleri ise dün gün sonunda açılışa göre yüzde 119 yükselmiş oldu.
New York merkezli Kodak, Londra merkezli Wenn Media Group ile işbirliği yaparak KodakCoin'i çıkaracağını duyurdu.
KodakCoin'in küresel olarak fotoğrafçıların telif haklarının korunması için üretileceğini söyleyen Kodak'ın genel müdürü Jeff Clarke, "Bu teknolojiler, fotoğrafçılık topluluğuna yaratıcı ve kolay bir şekilde telif haklarını koruma imkanı veriyor" dedi.
Kodak'ın geliştirdiği bir yazılım, internetin taranmasını ve izin alınmadan kullanılan fotoğrafların bulunmasını sağlayacak.
Böylece şirket telif haklarının fotoğrafçıya KodakCoin ile ödenmesine ön ayak olacak.
Bazı uzmanlar ise Kodak'ın fotoğrafların telif hakları için önerdiği sistemin şu an yürürlükte olan herhangi bir sistemden farklı olmadığını ve çok da işe yaramayacağını öne sürüyor.
Getty Images Kodak Bitcoin de üretecekKodak, bitcoin'in arkasındaki blok zincir (blockchain) teknolojisini kullanan son şirketlerden biri oldu.
Bitcoin'in yükselişine ayak uydurmak isteyen çok sayıda şirket yavaş yavaş bu konuda yaptığı yenilikleri açıklıyor.
Kodak aynı zamanda New York Rochester'da bulunan genel merkezinde Bitcoin üretimine de başlayacağını duyurdu.
Müşteriler bitcoin madenciliğini yapmak için Kodak'a kira bedeli ödeyecek.
Kodak'ın bitcoin üretmek için kullandığı, işlemci ve fan içeren her bir kutu saç kurutma makinesi kadar elektrik kullanacak.
Getty Images Kodak'ın Rochester'daki genel merkezi Kapasitenin dolduğunu belirten yetkililer, şimdiden 80 madencinin olduğunu, 300 kişinin ise daha gelmesinin beklendiğini belirtti.
Kodak ile beraber işletmeyi yürüten Spotlite'tan Halston Mikail, bitocoin bir balon olsa bile blok zincir teknolojisinin yaşacağını vurguluyor.
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