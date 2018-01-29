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Kendi kendilerini açık ettiler! ABD üsleri deşifre oldu!

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 14:27 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD ordusunun obeziteyle mücadele için teşvik ettiği bir sağlık uygulaması, kullanıcılarının ısı haritasını paylaşınca Afganistan gibi ülkelerdeki ABD üslerinin yeri açığa çıktı

Kendi kendilerini açık ettiler! ABD üsleri deşifre oldu!

ABD askerlerinin kullandığı spor sağlığına yönelik bir cep telefonu uygulamasının ABD'nin bazı gizli üslerinin yerini açığa vurduğu iddia edildi.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Strava isimli uygulama kullanıcılarının bilgilerinin yer aldığı Küresel Isı Haritası'nı paylaşıma açtı. Uygulamanın bu bilgileri, ABD ordusunun obeziteyle savaş için kullanımını teşvik ettiği sağlık uygulaması Fitbits'ten çektiği belirtildi.

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Uygulamanın bu bilgileri paylaşıma açmasının ardından Afganistan gibi ülkelerde bulunan ABD üslerinin büyük ölçüde açığa çıktığı iddia edildi. Haberin ardından bir açıklama yapan Strava yetkilileri, paylaşılan haritaların canlı olmadığı ve 2015-2017 yılları arasında derlenen bilgilerden oluştuğunu belirtti.

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Washington Post'un gündem yaratan haberinin ardından Pentagon'dan da bir açıklama geldi. Durumu 'bariz bir güvenlik açığı' olarak niteleyen Pentagon sözcüsü, konunun çok ciddi bir biçimde ele alındığını ve ihtiyaç duyulan ek tedbirlerin hızlı bir şekilde alınacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan obezite

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