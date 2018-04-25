Kendilerine ‘Haçlılar’ Diyen Amerikalı Milisler Suçlu Bulundu

Kansaslı üç milis, 2016 başkanlık seçimleri sırasında Somalili sığınmacıların kaldığı bir apartmanı havaya uçurmayı planladı. Böylece içlerinden birinin "Haçlı Savaşı 2.0" diye adlandırdığı hareketi başlatmış oldular.

Ancak seçimden birkaç hafta önce gözaltına alınmaları üzerine planları suya düştü. Böylece bundan bir nesil önce hükümet karşıtı eylemciler tarafından kurulan hareketin değişen düşman listesi de ortaya çıkmış oldu.

Geçen yıl politikaları birçok milis tarafından desteklenen bir başkanın seçilmesiyle milislerin hükümete karşı savaşma ihtiyacı ortadan kalktı. Bu kişiler hükümetle mücadele etmek yerine son yıllarda Müslümanlar ve göçmenler gibi düşmanlar buldu.

Bir sivil haklar grubunda aşırıcılık üzerine çalışan Mark Pitcavage’a göre bazı milis grupları dikkatlerini ikinci derecede düşmanlar üzerinde yoğunlaştırıyor.

Hükümet karşıtı hareket çoğu kez sağ kanat gruplarla aynı kategoride yer alsa da hareketin farklı biçimleri de var.

Örneğin iç isyana hazırlık amacıyla su, gıda ve diğer önemli şeyleri depolayan ‘hazırlayıcılar’, ya da felaket anında hayatta kalmaya odaklanan ‘kalımcılar’ gibi.