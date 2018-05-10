Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı

50 yaşındaki David Navaro, ve 41 yaşındaki Celia Galan, fuhuş amaçlı bir siteye Peter ve Ann mahlaslarıyla, kendilerini yaklaşık 10 yaş daha küçük göstererek kaydoldu.

KENDİLERİNİ ÇİFT OLARAK PAZARLADILAR

2015'te İspanya'nın Barselona kentinden İrlanda'ya taşınan İspanyol Navaro ve Brezilya doğumlu Galan, saati 175 sterline erkeklere, kadınlara ve çiftlere kendilerini pazarladı.

"HAYATINIZDAKİ EN İYİ DENEYİM OLACAK"

Siteye koydukları ilanda şu ifadeler vardı:

"Ann güzel yüzlü 30 yaşında bir kadın. Peter de 38 yaşında ince bir adam. İkisi de sizi tatmin etmek istiyor. Erkek, kadın ve çiftleri kabul ediyoruz. Hayatınızdaki en iyi deneyimi yaşayacak ve kesinlikle yine gelmek isteyeceksiniz."

AYDA 25 BİN LİRA KAZANIYORLARDI

Ayda 4 bin 300 sterlin (25 bin lira) kazanan çift, sonunda polise yakalandı. Yanlış bir şey yaptıklarını düşünmediklerini, çünkü kendileri dışında kimseyi pazarlamadıklarını söylediler. Avukatları Daragh Hassett de bu eylemin İspanya'da serbest olduğunu belirterek ceza verilmemesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme çifte 525'er sterlin ceza kesti.

