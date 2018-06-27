Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Sudanlı kadın idam cezasından kurtuldu

Uluslararası Af Örgütü, kararın 'çok memnun edici' olduğunu, ancak beş yıllık hapsi de 'orantısız bir ceza' diye tanımladı.

UNICEF'in geçen yıl yayınladığı bir rapora göre Sudanlı kızların üçte biri 18 yaşından önce evlendiriliyor.

Hüseyin, kocasının kuzenleri kendisini zorla yerde tutarken kendisine tecavüz ettiğini söylemiş, ertesi gün yine aynısını yapmaya kalkınca kendisini kaybedip kocasını bıçaklarayarak öldürdüğünü savunmuştu.

Hüseyin'in annesi Zeyneb Ahmed BBC'ye yaptığı açıklamada, kızının hayatının kurtulmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Örgüt ayrıca 'kurbanların cezalandırılan taraf olmaması için' evlilik ve evlilikte tecavüzle ilgili yasaların reformdan geçirilmesi için Sudan'a çağrı yaptı.

Hüseyin'in annesi Zeyneb Ahmed BBC'ye yaptığı açıklamada, kızının eşinin ilk tecavüzünden sonra 'kendisinden nefret ettiğini' söyledi ve 'bir kez daha ona dokunduğu takdirde intihar etmek için bıçağını hazırda tutuyordu' dedi.

Eşinin ölümünden sonra Hüseyin, neler olduğunu anlatmak için ailesinin evine kaçtı.

İntikam alınmasından korkan babası, korunmak için tüm ailesini bir polis karakoluna götürdü, ancak kızı burada tutuklandı.

Hüseyin'in serbest kalması için başlatılan kampanyaya Naomi Campbell ve Emma Watson gibi ünlüler destek vermişti.

