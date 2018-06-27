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Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Sudanlı kadın idam cezasından kurtuldu

27.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

Sudan'da temyiz mahkemesi, kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla kocasını öldüren 19 yaşındaki Noura Hüseyin'e verilen idam cezasını bozdu.

Kendisine tecavüz eden kocasını öldüren Sudanlı kadın idam cezasından kurtuldu

Avukatı Abdelaha Mohamed müvekkilinin beş yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

Hüseyin'in annesi Zeyneb Ahmed BBC'ye yaptığı açıklamada, kızının hayatının kurtulmasından çok mutlu olduğunu söyledi.

Uluslararası ünlüler internette #JusticeforNoura (Noura'ya Adalet) etiketiyle genç kadının serbest bırakılması için kampanya yürütmüşlerdi.

Geçen ay bir Şeriat Mahkemesi, kocası Abdulrahman Mohamed'in planlayarak öldürmekten suçlu bulunmasının ardından, Hüseyin'i idam cezasına çarptırmıştı.

Hüseyin, kocasının kuzenleri kendisini zorla yerde tutarken kendisine tecavüz ettiğini söylemiş, ertesi gün yine aynısını yapmaya kalkınca kendisini kaybedip kocasını bıçaklarayarak öldürdüğünü savunmuştu.

Hüseyin 16 yaşındayken aynı zamanda kuzeni olan kendisinden 16 yaş büyük kocasıyla evlendirilmişti.

UNICEF'in geçen yıl yayınladığı bir rapora göre Sudanlı kızların üçte biri 18 yaşından önce evlendiriliyor.

'ORANTISIZ CEZA'

Uluslararası Af Örgütü, kararın 'çok memnun edici' olduğunu, ancak beş yıllık hapsi de 'orantısız bir ceza' diye tanımladı.

Örgüt ayrıca 'kurbanların cezalandırılan taraf olmaması için' evlilik ve evlilikte tecavüzle ilgili yasaların reformdan geçirilmesi için Sudan'a çağrı yaptı.

Hüseyin'in annesi Zeyneb Ahmed BBC'ye yaptığı açıklamada, kızının eşinin ilk tecavüzünden sonra 'kendisinden nefret ettiğini' söyledi ve 'bir kez daha ona dokunduğu takdirde intihar etmek için bıçağını hazırda tutuyordu' dedi.

Eşinin ölümünden sonra Hüseyin, neler olduğunu anlatmak için ailesinin evine kaçtı.

İntikam alınmasından korkan babası, korunmak için tüm ailesini bir polis karakoluna götürdü, ancak kızı burada tutuklandı.

Hüseyin'in serbest kalması için başlatılan kampanyaya Naomi Campbell ve Emma Watson gibi ünlüler destek vermişti.

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