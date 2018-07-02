Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti

Tayland'da 24 yaşındaki Karuna Sanusan isimli genç kadın 40 yaşındaki eşi Siripan'a, kendisini aldattığı gerekçesiyle uykusunda saldırdı ve adamın cinsel organını kesti. Polisin gözaltına aldığı kadın genç kadın, kocasının kendisini aldattığını, kocasından bu şekilde intikam aldığını itiraf etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 24 yaşındaki Karuna Sanusan isimli genç kadın, 40 yaşındaki eşi Siripan'a, uykusunda saldırdı. Eşinin cinsel organının kesip camdan fırlatan kadının komşuları olayı görünce polisi aradı.

Kocasının cinsel organını kesip, camdan atan Karuna Sanusan, tüm detayları polise anlattı. Eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini söyleyen kadın, bu yüzden intikam aldığını açıkladı. Talihsiz adam ise acile kaldırıldı.

Polis sorgusu esnasında oldukça sakin bir tavır sergilediği ifade edilen genç kadın, olayı detaylarıyla anlattıktan sonra yaptığından pişman olmadığını sözlerine ekledi.

Genç kadın sorgusunda kocasıyla beraber organik sebze meyve yetiştirip sattıklarını, daha önce kendisini aldattığından şüphelendiğini ve başka kadınlarla flört ederken yakaladığını söyledi.



