Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti

Tayland'da 24 yaşındaki Karuna Sanusan isimli genç kadın 40 yaşındaki eşi Siripan'a, kendisini aldattığı gerekçesiyle uykusunda saldırdı ve adamın cinsel organını kesti. Polisin gözaltına aldığı kadın genç kadın, kocasının kendisini aldattığını, kocasından bu şekilde intikam aldığını itiraf etti.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 24 yaşındaki Karuna Sanusan isimli genç kadın, 40 yaşındaki eşi Siripan'a, uykusunda saldırdı. Eşinin cinsel organının kesip camdan fırlatan kadının komşuları olayı görünce polisi aradı.
Kocasının cinsel organını kesip, camdan atan Karuna Sanusan, tüm detayları polise anlattı. Eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini söyleyen kadın, bu yüzden intikam aldığını açıkladı. Talihsiz adam ise acile kaldırıldı.
Polis sorgusu esnasında oldukça sakin bir tavır sergilediği ifade edilen genç kadın, olayı detaylarıyla anlattıktan sonra yaptığından pişman olmadığını sözlerine ekledi.
Genç kadın sorgusunda kocasıyla beraber organik sebze meyve yetiştirip sattıklarını, daha önce kendisini aldattığından şüphelendiğini ve başka kadınlarla flört ederken yakaladığını söyledi.
AK Partili Elitaş: 3 parti anlaşırsa erken yerel seçim olur
Eylül cinayetinde yeni detaylar! 'Daha önce köpeğe tecavüz etmiş'
Hindistan'da kan donduran olay! 8 yaşındaki kıza toplu halde tecavüz ettiler
Gerçeği öğrenince şoke oldu! Başta hız cezası kesileceğini düşündü ama...
BM'den önemli uyarı: Suriyeli sığınmacı sayısı 270 bine sıçradı
Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?
Dünyanın en şanssız adamının ölüm nedeni belli oldu
Liseye girişte kontenjanlar ve il sıralaması belli oldu! Sonuçlar e-okul'da
Sık ilişkiye girmek prostat kanseri yapar mı? İşte prostat kanseri ile ilgili bilinen yanlışlar
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
Okuyucu Yorumları 7 yorum