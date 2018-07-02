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Kendisini aldatan kocasının cinsel organını kesti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da bir aldatma hikayesi kanlı bitti. Aldatıldığını öğrenen bir kadın kocasının penisini kopararak onu hastanelik etti.

Tayland'da 24 yaşındaki Karuna Sanusan isimli genç kadın 40 yaşındaki eşi Siripan'a, kendisini aldattığı gerekçesiyle uykusunda saldırdı ve adamın cinsel organını kesti. Polisin gözaltına aldığı kadın genç kadın, kocasının kendisini aldattığını, kocasından bu şekilde intikam aldığını itiraf etti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 24 yaşındaki Karuna Sanusan isimli genç kadın, 40 yaşındaki eşi Siripan'a, uykusunda saldırdı. Eşinin cinsel organının kesip camdan fırlatan kadının komşuları olayı görünce polisi aradı.

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Kocasının cinsel organını kesip, camdan atan Karuna Sanusan, tüm detayları polise anlattı. Eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini söyleyen kadın, bu yüzden intikam aldığını açıkladı. Talihsiz adam ise acile kaldırıldı.

Polis sorgusu esnasında oldukça sakin bir tavır sergilediği ifade edilen genç kadın, olayı detaylarıyla anlattıktan sonra yaptığından pişman olmadığını sözlerine ekledi.

Genç kadın sorgusunda kocasıyla beraber organik sebze meyve yetiştirip sattıklarını, daha önce kendisini aldattığından şüphelendiğini ve başka kadınlarla flört ederken yakaladığını söyledi.


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aldatma cinsel organ penis TAYLAND karuna sanusan siripan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
vallahi kadınlardan korkulur özellikle evli erkekler iyi düşünsün derim bir anlık öfke ile şeyinizden olabilirsiniz tabi bunun sonunda mefta olmak ta var:))
şimdi bu yorumumu cıkarmazlar al işde habere bak sonra sapıklar neden coğalıyor bu haberler dizilere bır ceza yok ondan sonra idaaaam iisteriiiiz reiiiis idamııı getır komik deyıl mı aslında cok acı ama bır gun gelcek o gun geldıyınde hep beraber göreceyız yahudı haber send göreceksın hadı yureyın varsa cıkar yorumumu o başlığı atıyorsan bu yorumu yasaklama erkek ol
Yorumsuz...
kadınlardan korkun beyler ...:)
''Aklın varsa evlenme...'' diye bir şarkı vardı.
kadın kendini yaktı hem ceza alacak hem şeyden mahrum kalacak :)
Şeytan Allahımıza demişki kadın varken beni neden yarattın bana ne gerek vardı
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