Kendisini boğulmaktan kurtaran polis ve cankurtarana dava açtı

Uluslararası yaz çalışma programıyla Mayıs 2016'da Polonya'dan ABD'ye giden ve yüzme bilmediği halde havuzda çalışmaya başlayan Mateusz Fijalkowski, burada ilk kez bipolar bozukluk krizi geçirdi. Fijalkowski'nin havuzda kendini boğmaya çalışmasıyla ilgili görüntüler, olayın mahkemeye taşınmasına yol açtı.

100 BİN DOLARLIK FATURA

Kendisini sudan çıkaran polis memurlarıyla cankurtarana dava açan 23 yaşındaki Polonyalı, 2.5 dakikadan uzun süre suyun altında kalmasına hepsinin seyirci kaldığını ve daha erken müdahale edilmemesinin bedelini 100 bin dolarlık hastane faturasıyla ödediğini belirtti. Polis teşkilatı ise ''Hayatını kurtardığımız için mi bize dava açıyor?'' tepkisini gösterdi.

KOLLARI KAVUŞTURUP İZLİYORLAR

Virginia eyaletinin Fairfax kentindeki havuzda hiçbir tecrübesi olmadığı ve doğru düzgün İngilizce bilmediği halde müdür yardımcılığına başlayan Fijalkowski'nin sinir krizi geçirmesi üzerine olay yerine polis çağrılmıştı. Havuzun dışından geçen birinin çektiği videoda, 8 polis memuru, genç adamın kendini suya gömmesini, aşağıdaki borulara tutunarak suyun altında kalmasını ve ağzından çıkan hava kabarcıklarının yavaş yavaş tükenmesini kollarını kavuşturarak izliyor. Suya atlamak isteyen cankurtarana da engel oluyor.