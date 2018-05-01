HABER

Kendisini boğulmaktan kurtaran polis ve cankurtarana dava açtı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

ABD'de sinir krizi geçirip kendini havuzda boğmaya çalışan Polonyalı genç adam, dakikalarca havuz kenarında olayı izleyip müdahale etmekte çok geç kaldıkları gerekçesiyle polis ve cankurtarana dava açtı.

Uluslararası yaz çalışma programıyla Mayıs 2016'da Polonya'dan ABD'ye giden ve yüzme bilmediği halde havuzda çalışmaya başlayan Mateusz Fijalkowski, burada ilk kez bipolar bozukluk krizi geçirdi. Fijalkowski'nin havuzda kendini boğmaya çalışmasıyla ilgili görüntüler, olayın mahkemeye taşınmasına yol açtı.

100 BİN DOLARLIK FATURA

Kendisini sudan çıkaran polis memurlarıyla cankurtarana dava açan 23 yaşındaki Polonyalı, 2.5 dakikadan uzun süre suyun altında kalmasına hepsinin seyirci kaldığını ve daha erken müdahale edilmemesinin bedelini 100 bin dolarlık hastane faturasıyla ödediğini belirtti. Polis teşkilatı ise ''Hayatını kurtardığımız için mi bize dava açıyor?'' tepkisini gösterdi.

KOLLARI KAVUŞTURUP İZLİYORLAR

Virginia eyaletinin Fairfax kentindeki havuzda hiçbir tecrübesi olmadığı ve doğru düzgün İngilizce bilmediği halde müdür yardımcılığına başlayan Fijalkowski'nin sinir krizi geçirmesi üzerine olay yerine polis çağrılmıştı. Havuzun dışından geçen birinin çektiği videoda, 8 polis memuru, genç adamın kendini suya gömmesini, aşağıdaki borulara tutunarak suyun altında kalmasını ve ağzından çıkan hava kabarcıklarının yavaş yavaş tükenmesini kollarını kavuşturarak izliyor. Suya atlamak isteyen cankurtarana da engel oluyor.

ANCAK ELEKTROŞOK CİHAZIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Videoda, suyun altından hava kabarcıklarının yükselmesi durunca cankurtaran ''Havuza girip kurtarabilir miyim'' diye soruyor, bir polis memuru da ''Burada sertifikalı tek cankurtaran sensin, sen bilirsin'' yanıtını veriyor. Sudan çıkarıldığında nefes almayan ve kalbi atmayan genç adam, kalp masajı yapılmasının ardından gelen ambulansdaki defibrilatörle yeniden hayata döndürülüyor.

"KLİNİK ÖLÜMÜME İZİN VERDİLER"

Fairfax Inova Kalp-Damar Enstitüsü'nde tedavi gördükten sonra psikiyatri kliniğinde bipolar bozukluk teşhisi konulan Fijalkowski, 100 bin doları aşkın hastane faturası üzerine dava açma yoluna gitti. Polonya'ya geri dönen genç adam, daha erken kurtarılsaydı bu kadar büyük hasar görmeyeceği ve faturanın bu kadar kabarmayacağı iddiasıyla dava açtı. Washington Post'a konuşan Fijalkowski, ''Polis, gözlerinin önünde dibe batmama seyirci kaldı. En nihayetinde beni boğulmaya bırakmamaları gerektiğini fark ettikleri için memnunum. Ama gözlerinin önünde klinik ölümüme izin verdikleri için teşekkür edecek değilim'' dedi.

POLİS: BİZİ DE KENDİYLE BERABER BOĞABİLİRDİ

Fairfax Polis Teşkilatı ise polis memurları için hayati tehlikeyi bertaraf etmedikçe zihinsel sorunlu kişilere müdahale etmediklerini, beklemeden suya girselerdi Fijalkowski'nin onların da boğulmasına yol açabileceğini savundu.

"HAYATINI KURTARDIĞIMIZ İÇİN Mİ DAVA AÇIYOR?"

Fairfax Emniyet Müdürü Edwin Roessler ''Onun hayatını kurtardılar, o ölmedi. Hayatınızı kurtardığı için dava mı açacaksınız'' diyerek ekledi:

''Biri zihinsel rahatsızlıktan ötürü nöbet geçirdiğinde yapmak isteyeceğiniz son şey ona elle müdahale etmektir. Nöbetin yatışması için zaman geçmesi beklenir.''

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!
Polis alarma geçti! Her yerde aranıyorlarPolis alarma geçti! Her yerde aranıyorlar
1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD havuz intihar polis cankurtaran dava

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

İlginizi Çekebilir

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim yükseliyor! Netanyahu savaş için onay aldı

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

Suriyeli mültecileri aşağılayan klibe büyük tepki yağdı

Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

Bu fotoğtaf Menbiç'te çekildi! İlk kez görüntülendiler

IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü

Telegram yasaklandı, Ruslar sokağa döküldü

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Türkiye ve Suriye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.