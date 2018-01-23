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Kentucky’de Lisede Silahlı Saldırı

23.01.2018 22:36 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kentucky eyaletinin batısında 15 yaşındaki erkek lise öğrencisi tabancayla etrafa ateş açtı. Olayda saldırgan iki sınıf arkadaşını öldürdü, 17 kişiyi ise yaraladı.

Kentucky eyaletinin batısında 15 yaşındaki erkek lise öğrencisi tabancayla etrafa ateş açtı. Olayda saldırgan iki sınıf arkadaşını öldürdü, 17 kişiyi ise yaraladı.

Vali Matt Bevin ve polis, Benton kentindeki Marshall County Lisesi'nde yaşanan olayın yerel saatle sabah 8'de meydana geldiğini açıkladı.

Vali, 14 öğrencinin açılan ateşe maruz kaldığını; 15 yaşındaki bir kız öğrencinin olay yerinde, 15 yaşındaki erkek öğrencinin ise hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Ateş açan öğrencinin olay yerinde yakalandığı, saldırganın cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılanacağı kaydedildi.

Amerika'da son yıllarda okul ve kampüslerde silahlı şiddet olaylarında artış kaydediliyor.

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