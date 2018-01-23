Kentucky’de Lisede Silahlı Saldırı

Kentucky eyaletinin batısında 15 yaşındaki erkek lise öğrencisi tabancayla etrafa ateş açtı. Olayda saldırgan iki sınıf arkadaşını öldürdü, 17 kişiyi ise yaraladı.
Vali Matt Bevin ve polis, Benton kentindeki Marshall County Lisesi'nde yaşanan olayın yerel saatle sabah 8'de meydana geldiğini açıkladı.
Vali, 14 öğrencinin açılan ateşe maruz kaldığını; 15 yaşındaki bir kız öğrencinin olay yerinde, 15 yaşındaki erkek öğrencinin ise hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.
Ateş açan öğrencinin olay yerinde yakalandığı, saldırganın cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılanacağı kaydedildi.
Amerika'da son yıllarda okul ve kampüslerde silahlı şiddet olaylarında artış kaydediliyor.
Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı
Belediye otobüsüne molotoflu saldırı! Yaralılar var
Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste
Üniversiteli Berfin'in katili kendini 'falda çıktı' diye savundu
ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz
Ölümden kaçış! İşte kurtarılan köyden ilk fotoğraflar
Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'
Akıl alır gibi değil! Bu fotoğraf mecliste çekildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum