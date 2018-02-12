Kentucky’de Saldırgan 4 Kişiyi Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Kentucky’de yetkililer, silahlı bir kişinin 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiğini belirtti.

Polis önce Paintsville yakınlarında bir vurma olayıyla ilgili ihbar aldı, yetkililer gittikleri evde iki kişinin cesedini buldu.

Polis daha sonra vuran kişiyi bulmaya başladı. O sırada ikinci bir 911 çağrısı yetkilileri Paintsville’de bir başka eve yönlendirdi.

Yetkililerin açıklamasında ikinci evde saldırgan olduğu düşünülen kişiyle birlikte 3 kişinin cesedinin bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer saldırganın adının Joseph Nickell olduğunu belirtti ancak başka ayrıntı vermedi.

Kurbanlar ise şüphelinin annesi Arlene Nickell, babası James Nickell, kız arkadaşı Lindsey Vanhoose ve annesi Patrica Vanhoose olarak açıklandı.

Kentucky’de 3 hafta önce de bir lisede 2 öğrenci başka bir öğrenci tarafından öldürülmüş, olayda 18 öğrenci de yaralanmıştı. Saldırgan tutuklanmıştı.