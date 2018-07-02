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Yine hastane ihmali! Bir aile iki gün arayla evlat acısını yaşadı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

Nairobi'de bir aile iki gün arayla evlat acısı yaşadı. Aniden hastalanan bebeklerini hastaneye götüren aileye bebeklerinin öldüğü söylendi. Cenazeyle eve dönen aile öldü denilen bebeklerinin öksürdüğünü görünce mucizeyi yaşadılar. Ancak iki gün sonra yaşama gözlerini gerçekten yuman bebeğin ölümü aileye iki gün arayla evlat acısını yaşattı.

Yine hastane ihmali! Bir aile iki gün arayla evlat acısını yaşadı

Daily Nation'ın haberine göre olay Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşandı.

Henüz 20 günlük olan Joseph hastalandığı gerekçesiyle evlerinin bir buçuk saat uzaklığındaki sağlık merkezine götürdü.

Tüm gece boyunca süt emmeyen Joseph pediatri servisine kaldırıldı.

Joseph'in annesi ertesi gün üç ayrı doktorun bebeğinin yerel saatle 9 buçukta öldüğünü söylediğini aktardı.

Acılı anne küçük bebeğin soyulduğuna ve cenaze için hazırlandığına da tanıklık etti.

MUCİZE YAŞANDI

Ertesi gün bebeklerinin cenazesini teslim alan aile bebek gömülmeden önce son hazırlıkları tamamlamak için eve döndü.

Acılı anne "Eve döndüğümüzde bize öldüğü söylenen bebeğin öksürdüğünü fark ettik. Ayrıca serum verilmiş olan eli kanıyordu ve altını pisletmişti," dedi.

DİRİ DİRİ GÖMECEKLERDİ

Anne ayrıca eğer eve biraz daha erken varmış olasalardı bebeklerini diri diri gömeceklerini söyledi.

Ancak talihsizlikler ailenin peşini bırakmadı.

Küçük Joseph yeniden hastalandı ve hastaneye kaldırıldı. Burada hayatını kaybeden küçük Joseph ailenin bir kez daha yüreğini yaktı.

Aile hastane yönetimine ihmal davası açmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda da benzer vakalar yaşanan Nairobi'de doktor ve hastane sayılarının yetersizliği en büyük sorunlardan biri.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya bebek Joseph ölüm hastane ihmal canlandı

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