HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kenya'da yolsuzluğa karşı memurlara yalan makinesi testi

03.06.2018 10:19 | Son Güncelleme

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yolsuzlukla mücadele için ülkede satın alma ve muhasebeden sorumlu tüm üst düzey yetkililerin yalan makinesi testine sokulacağını açıkladı.

Kenya'da yolsuzluğa karşı memurlara yalan makinesi testi

Geçtiğimiz hafta 100 milyon dolarlık bir yolsuzluk skandalıyla sallanan Kenya 'da yeni bir uygulama başlatılıyor. Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yolsuzlukla mücadele için ülkede satın alma ve muhasebeden sorumlu tüm üst düzey yetkililerin yalan makinesi testine sokulacağını açıkladı.

Uhuru Kenyatta, bu testin, görevlilerin dürüst olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacağını, testi geçemeyenlerin açığa alınacağını söyledi.

Gençlere mesleki eğitim verilen Kenya Ulusal Gençlik Dairesi'nde sahte ve mükerrer faturalarla 78 milyon dolar çalındığının ortaya çıkmasından sonra yolsuzluk ülkenin yeniden gündemine oturdu.

2013'te göreve gelen Kenyatta ise yolsuzlukla mücadeleyi önceliği olarak görüyor.

' Yolsuzluk bizi yok etmeden biz yolsuzluğu yok edeceğiz'

Kenya'nın 55'inci bağımsızlık yıldönümü törenlerinde konuşan Kenyatta, " yolsuzluk ülkemizi ve çocuklarımızın geleceğini tamamen yok etmeden önce biz yolsuzluğu yok etmek zorundayız" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Kenyatta, yeni önlemler kapsamında tüm devlet daireleri ve bağlı kurumlarda satın alma ve finans birimlerinin müdürlerinin sicillerinin yeniden inceleneceğini belirtti.

Ulusal Gençlik Dairesi'ndeki skandal, bazı tedarikçilerin kuruma sağladıkları mal ve hizmet karşılığında para alamadıkları yolundaki şikayeti üzerine ortaya çıkmıştı.

Sahte faturalarla bu kişilere ödeme yapılmış gibi gösterildiği iddiaları üzerine kurumun başkanı ve 40 çalışanı hakkında soruşturma açılmıştı.

PARTNER Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu! Aldatılan kadının intikamı çok 'acı' oldu!
Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleştiTrump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
Türkiye Dostu Amerikalılar'a ÖdülTürkiye Dostu Amerikalılar'a Ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kenya yalan makinesi Uhuru Kenyatta memur

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

24 Haziran seçimleri için TRT'de kim ne kadar konuştu? Son verileri RTÜK üyesi İlhan Taşçı açıkladı

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

İlhan Ekşioğlu, Zeki İzci'nin üzerine yürüdü

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

24 Haziran erken seçimleri öncesi gerginlik! Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler arasında kavga

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti

Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

ABD'nin Arizona eyaletinde bulut olmadan oluşan hortum şaşkına çevirdi!

ABD'nin Arizona eyaletinde bulut olmadan oluşan hortum şaşkına çevirdi!

Anne vahşetinde kan donduran detay!

Anne vahşetinde kan donduran detay!

İran'da askeri jet düştü!

İran'da askeri jet düştü!

Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?

Dünya liderleri ayda ne kadar kazanıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.