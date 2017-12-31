HABER

Kenya'da korkunç kaza: 30 ölü!

DÜNYA HABERLERİ | 31.12.2017 11:46 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Son dakika haberine göre, Kenya'daki kazada 30 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ağır yaralandı

Kenya'da korkunç kaza: 30 ölü!

Kenya'da meydana gelen katliam gibi kazada 30 kişi hayatını kaybetti. Kenya'da yolcu otobüsü ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 30 kişi hayatını kaybetti. Polis, kaza sırasında yolcu otobüsünün Busia kentinden başkent Nairobi'ye, kamyonun ise Eldoret kasabasından ülkenin kuzeybatısına gittiğini dile getirdi. Kenyalı yetkililer, şu ana kadar otobüsten 28 kişinin, kamyondan ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

(İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kenya

En Çok Okunan Haberler

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

FETÖ’den mini etekli ‘izdivaç’ yöntemleri

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

Saçlarını kazıtan Sıla yeni imajıyla şaşırttı!

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

HIV'li kadının doğum operasyonun arkasından skandal çıktı

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

Bizans’tan kalma Aydos Kalesi’nin sırrı gün ışığına çıktı

Bizans’tan kalma Aydos Kalesi’nin sırrı gün ışığına çıktı

Oğluna milyonluk villa aldı

Oğluna milyonluk villa aldı

Diğer Haberler
İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran'da gösteriler başkente sıçradı!

İran’da göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi

İran’da göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi

İsrail, Gazze'deki 'gözetleme kulesi'ne hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze'deki 'gözetleme kulesi'ne hava saldırısı düzenledi

İngiltere'de 12 katlı binada yangın

İngiltere'de 12 katlı binada yangın

TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

TSK temizlemişti! Suriye'de 30 grup 'Milli Ordu' kurdu

Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi

Brezilya'da polisler greve gitti! Güvenlik orduya devredildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.