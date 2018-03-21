Kerkük’te sivillere silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

Olay, Kerkük’ün güneyindeki Tuzhurmatu ve Dakuk ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği bilinmeyen silahlı kişiler tarafından seyahatten dönen vatandaşların bulunduğu minibüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ikisi çocuk 6 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar tedavi için Tuzhurmatu Hastanesine kaldırıldı.

Saldırının iki pikap ile gelen kimliği bilinmeyen kişiler tarafından yapıldığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

IŞİD'DEN HAİN SALDIRI: 5 POLİS KAYIP

Öte yandan Irak’ta terör örgütü IŞİD militanları tarafından Hamrin Dağları’nda bulunan Allas Petrol Kuyusu’nu koruyan polislere silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri kaynaklarına göre, terör örgütü IŞİD'in silahlı saldırısında Allas Petrol Kuyusu’nu koruyan 5 polisin kayıp olduğu bildirildi.

Aynı anda Kerkük’ün 70 kilometre güneyinde bulunan Safre, Kadır Kerem ve Amırlı bölgelerinde IŞİD militanlarının başka bir saldırı daha düzenlediği belirtildi.

Bölgede çatışmaların devam ettiği ve Haşdi Şabi birliklerine bağlı Amırlı Aslanları ve Seyyudu Şuhada Güclerinin destek için intikal ettiği kaydedildi.

(İHA)