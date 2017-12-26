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Kerkük'te bombalı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ | 26.12.2017 23:56 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü IŞİD militanları tarafından yola yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Kerkük'te bombalı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Kerkük Operasyonlar Komutanı General Ali Fazıl Umran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kerkük'ün güneyindeki Geyda köyü yakınında IŞİD militanlarınca yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu biri subay iki asker öldü.” ifadesini kullandı.

Umran, “Patlamanın hemen ardından IŞİD militanları ile askerler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Militanlar dağlık bölgelere kaçtı.” diye konuştu.Umran, saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirtti.Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

(AA)

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ırak Kerkük bombalı saldırı IŞİD DEAŞ DAEŞ ISIS

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