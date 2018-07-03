Kerkük'te oyların elle sayımına başlandı

Irak Yüksek Mahkemesi, ilk kez elektronik sistemle sayılan oylara yönelik itirazların ardından, sayımın elle yapılmasına hükmetmişti.Seçim komisyonundan yapılan açıklamada, görevli memurların, Kuzey Irak'taki Kerkük'te oy sayımına başladığı duyuruldu. Elle yapılan sayımlar yargıçların denetiminde gerçekleştiriliyor.
Kerkük'te yaklaşık 160 bin oy yeniden sayılacak. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük dışındaki 6 farklı bölgede de oyların elle sayılacağını açıkladı.
Liderliğini yaptığı ittifakın 12 Mayıs'taki seçimlerde üçüncü olması nedeniyle ağır bir yenilgi alan Başbakan Haydar İbadi, hükümetin yürüttüğü incelemeler neticesinde bağımsız seçim komisyonunun ciddi ihlaller yaptığı sonucuna vardıklarını duyurmuştu.
Irak'ta oyların ilk kez elektronik sistemle sayıldığı seçimlerin ardından birçok vilayette ihlal suçlamaları ortaya atılmıştı.
Seçimlerde Kerkük'te Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) birinci, Arap İttifakı ikinci, Kerkük Türkmen Cephesi listesi de üçüncülüğü elde etmişti.
Kerkük'teki Türkmenler, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) kaydırıldığını savunuyor. Türkmenlerin başını çektiği gösterilere Araplar da destek veriyor.
Irak Meclisi'nde, 6 Haziran'da ülke genelinde seçim sandıklarının yeniden açılarak elle sayılması, yurt dışındaki seçmenlerin ve sığınmacıların bulunduğu bölgelerle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptal edilmesi yönünde karar alınmıştı.
21 Haziran'da da Irak Yüksek Mahkemesi, oyların elle sayılmasına hükmetmiş ancak güvenlik güçlerinin kullandığı oyların iptalinin anayasaya aykırı olduğu sonucuna varmıştı.
Sandıkların bulunduğu depoya saldırı
Hafta sonunda bir kişi Kerkük'te oy sandıklarının bulunduğu depoda intihar saldırısı düzenlemişti.
Irak'ta seçim ihlal tartışmaları iktidar mücadelesine dönüşmüş durumda. Meclis mevcut anlaşmazlık nedeniyle henüz oluşturulabilmiş değil. Eski meclisin görev süresi son erdi, mevcut hükümet ülkeyi geçici olarak yönetmeyi sürdürüyor. 12 Mayıs'taki genel seçimlerde Şii lider Mukteda el Sadr liderliğindeki ittifak birinci olurken Başbakan İbadi üçüncü sırada kaldı.
reuters, dpa, MK/ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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