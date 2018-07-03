Kerkük'te oyların elle sayımına başlandı

Irak Yüksek Mahkemesi, ilk kez elektronik sistemle sayılan oylara yönelik itirazların ardından, sayımın elle yapılmasına hükmetmişti.Seçim komisyonundan yapılan açıklamada, görevli memurların, Kuzey Irak'taki Kerkük'te oy sayımına başladığı duyuruldu. Elle yapılan sayımlar yargıçların denetiminde gerçekleştiriliyor.

Kerkük'te yaklaşık 160 bin oy yeniden sayılacak. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük dışındaki 6 farklı bölgede de oyların elle sayılacağını açıkladı.

Liderliğini yaptığı ittifakın 12 Mayıs'taki seçimlerde üçüncü olması nedeniyle ağır bir yenilgi alan Başbakan Haydar İbadi, hükümetin yürüttüğü incelemeler neticesinde bağımsız seçim komisyonunun ciddi ihlaller yaptığı sonucuna vardıklarını duyurmuştu.

Irak'ta oyların ilk kez elektronik sistemle sayıldığı seçimlerin ardından birçok vilayette ihlal suçlamaları ortaya atılmıştı.

Seçimlerde Kerkük'te Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) birinci, Arap İttifakı ikinci, Kerkük Türkmen Cephesi listesi de üçüncülüğü elde etmişti.