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Kerkük’te seçim merkezi silahlı kuşatma altında

16.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

Irak seçim Komisyonu, Kerkük’teki seçim merkezinin silahlı kişilerce kuşatma altına alındığını duyurdu (REUTERS)

Kerkük’te seçim merkezi silahlı kuşatma altında

Irak seçim Komisyonu, Kerkük’teki seçim merkezinin silahlı kişilerce kuşatma altına alındığını duyurdu. (REUTERS) Ayrıntılar geliyor...

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