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‘Kerkük’te Seçim Merkezleri Silahlı Kuşatma Altında’

16.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

Irak Seçim Komisyonu Başkanı Riyadh-el Badran, silahlı saldırganların seçim sonuçlarının değiştirilmesi için komisyona baskı yaptıklarını söyledi

‘Kerkük’te Seçim Merkezleri Silahlı Kuşatma Altında’

Irak Seçim Komisyonu Başkanı, ülkenin kuzeyindeki Kerkük kentinde seçim sandıklarının bulunduğu birçok merkezin silahlı kişiler tarafından işgal edildiğini bildirdi. Irak’ta, 12 Mayıs’ta genel seçimler yapılmıştı.

Irak Seçim Komisyonu Başkanı Riyadh-el Badran, silahlı saldırganların seçim sonuçlarının değiştirilmesi için komisyona baskı yaptıklarını söyledi.

Yetkililerden koruma isteyen Badran, komisyonun çalışanlarının rehine durumunda olduklarını belirtti.

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