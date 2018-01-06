Kerkük’te Suikast Alarmı

Kerkük'te aralarında Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin yeğeni ve Irak Parlamentosu Milletvekili Ala Talabani, Kürdistan Yurtseverler Birliği Milletvekili Şıwan Dawudi, Irak Parlamentosu Milletvekili Niyaz Mahmari, Geçici Vali Rakan Said ile İstihbarat ve Terörle Mücadale Müdürü Orhan Halil Cuma'nın da bulunduğu 18 kişilik suikast listesi ortaya çıktı. Liste Kerkük Polisi Genel Müdürü Hattab Ömer Ari imzasını taşıyan bir yazıyla tüm polis birimlerine gönderildi.

Yazıda, adı geçen isimlerin bir grup tarafından hain ilan edildiği belirtilerek, bu kişilere karşı suikastlar düzenlenme kararı alındığı belirtiliyor. Yazıda ayrıca tüm birimler, suikastlarla ilgili tedbir alması için uyarılıyor.

Listede adı geçen isimlerden biri de KYB Milletvekili Şıwan Dawudi. Amerika'nın Sesi'nin telefonla ulaştığı Dawudi, listeyi doğruladı. Suikast planlarını rakip siyasi grupların yaptığını savunan Dawudi, ”16 Ekim'den beri bu listeler var, bu listelerden haberimiz var. Biz milletvekiliyiz ve halkın temsilcisiyiz, bazıları bizim yaptıklarımızı, icraatlerimizi kabul etmiyorlar. Polis bunu ciddiye aldı ve soruşturma açtı. Soruşturma sonunda birçok bilgiye ulaştı. Olay doğrudur ama olayın kötü tarafı, sadece bizi değil aile ve çocuklarımızı da tehdit etmişler. Bu da bizi tehdit eden tarafın çok zayıf olduğunu gösteriyor” dedi.

16 Ekim'de Şii Milis örgütü Haşdi Şabi, Irak Ordusunun desteğiyle Kerkük'e girdi. 2014'ten beri Kürt yönetiminin elinde olan Kerkük, bu tarihten sonra yeniden merkezi hükümetin denetimine girdi. KDP Kerkük'ün kaybedilmesinde, Bağdat'la gizli bir anlaşma yaptığını iddia ettiği, KYB'yi suçluyor.