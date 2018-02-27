Keşmir köyü sakinleri Pakistan ile Hindistan arasındaki çatışmaların ortasında kaldı

M**uhammed Yakub 50 yaşında**. Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında bulunan evine isabet eden kurşunlardan kıl payı kurtulmuş.

Yakub ve ailesi, Hindistan ile Pakistan arasında 22 Şubat'ta tırmanan yoğun çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yüzlerce köylüden birkaçı.

Hem Hindistan, hem de Pakistan Keşmir'in kendi topraklarına ait olduğunu savunuyor ama yalnızca bir kısmının kontrolünü elinde bulunduruyor. Bu diplomatik tartışma nükleer silah sahibi bu iki ülke arasında iki savaşa neden oldu.

Karşılıklı açılan ateşler, 'Kontrol Çizgisi' olarak bilinen 776 km'lik sınır hattı boyunca ateşkes ilan edilen 2003'e kadar yoğundu. Ama 2013 yılından bu yana her iki taraf da ateşkesi ihlâl ediyor.

Yakub, "Herkes çok korkuyor, sürekli tedirgin yaşıyoruz" diyor. Yakub ve ailesi yerel yönetimin Uri'de geçici kampa çevirdiği okulda yaşıyor.

En az beş köyün sakinleri evlerini terk edip şehir merkezindeki sığınaklarda yaşamaya zorlandı.

BBC'ye konuşan yetkililer 7 binden fazla kişinin karşılıklı yoğun topçu ateşinden etkilendiğini söyledi.