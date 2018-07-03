Kevin Kuranyi: Rusya’da sevinç ve coşku zirvede

DW için Dünya Kupası’nı yorumlayan Kuranyi, dünya futbolunun yeni süper yıldızını da açıklıyor.Rus Milli Takımı'nın ülke genelinde neden olduğu sevinç ve coşku had safhaya ulaştı. Bunu kimse tahmin etmiyordu. Takımın, İspanya'yı penaltı atışları sonunda elediği sırada uçakla Moskova'ya inmek üzereydim. Pilot maç sonucunu anons ettiğinde, yolcular koltuklarından fırlayarak çılgınca sevinç gösterilerinde bulundu. Akabinde derin bir nefes aldım. Zira uçak ciddi şekilde sallanmıştı ve sağ salim inebilmeyi umuyordum. Pilot, anonsu yapmak için birkaç dakika daha bekleyebilirdi. Ama Rusya, Dünya Kupası coşkusunu sonunda keşfetmeyi başardı galiba. Ülkede herkesin umduğu şey nihayet gerçekleşti. "Sbornaja” muazzam bir takım ruhu geliştirdi ve taraftarların coşkusundan güç alarak yükselişe geçti. Teknik direktör Stanislav Çerçevov, takımı bir baba disipliniyle yönetiyor. Oyuncular ise normal performanslarının üstüne çıkıyor. Örneğin kaleci Igor Akınfeev. Her zaman büyük bir yetenek olarak görülen Akınfeev, zaman zaman yaptığı akılalmaz hatalarla saç baş yolduruyordu. Bu da onun imajını ne yazık ki zedeledi. Ancak şu anda bu hataları yapmıyor ve gerçek yeteneğini gösteriyor. İşte fark burada. Bence Akınfeev çok üst düzey bir kaleci.

Messi ve Ronaldo'nun varisi Mbappe Güçlü Hırvatlar ile hayli zorlu bir çeyrek final maçı oynanacak. Zlatko Dalic'in takımı, oyun kalitesi açısından daha iyi durumda. Ancak Ruslar, tüm mücadele gücü ve azmiyle buna karşı koymaya çalışacaktır. Taraftar desteğini de arkasına alan Rusların direnci hayli büyük olacaktır. Rus takımının yanı sıra bir oyuncu da beni kendisine hayran bıraktı: Kylian Mbappe gerçekten inanılmaz bir futbolcu. Fransız yıldız henüz 19 yaşında olmasına rağmen bir roket gibi hızlı ve etkili. Hızı ve kale önündeki bitiriciliği benzersiz. Bence Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun varisi olarak "dünya futbolunun yeni yıldızı” unvanını alacak. Löw istiyorsa devam etmeli Almanya ise bu şekildeki üst düzey beklentileri halihazırda karşılamaktan maalesef çok uzak. Almanya'nın erkenden elenmesi tam bir felakat ve büyük bir hayal kırıklığı. Takımda neredeyse hiçbir şey yolunda gitmedi. Teknik direktör Joachim Löw ile ilgili tartışmaların yankıları Moskova'ya kadar ulaşıyor.