KHAS Araştırması: ABD, Türkiye İçin En büyük Dış Tehdit

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi, 2012 yılından bu yana yaptığı "Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması”nın 2017 yılı sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin 28 kentinde 1000 kişinin katıldığı araştırmaya göre, ülkenin en önemli sorunu "terör”.

Son üç yıldır Türkiye'nin en acil çözülmesi gereken problemi olarak değerlendirilen terör, (2015 %39,7-2016 %35-2017 %29) oransal olarak bir önceki yıla göre düşüş gösterse de hala listenin ilk sırasında.

İkinci sırada yer alan sorun ise %27,4'le FETÖ görünse de ekonomik sorunlar daha ön planda gözüküyor. Zira işsizlik %17 ile üçüncü, hayat pahalılığı %13,2 ile dördüncü sırada. İşsizlik ve hayat pahalılığı seçenekleri toplandığında elde edilen %30.2 rakamı ekonomik sorunların terör sorunundan daha yukarıda görüldüğünü gözler önüne seriyor.

Hükümetin dış politikasına destek artıyor

Hükümetin dış politikasını başarılı bulanlar %45,9 iken %24,5 başarısız olduğu kanaatinde.

Türkiye'nin dış politikada işbirliği yapması gereken ülkeler arasında Türki Cumhuriyetler %25,4 ile öne çıkarken bir önceki yıl %19,6 olan Müslüman ülkeler kategorisi %15,4'e düşerek üçüncü sırada yer almış.