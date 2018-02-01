KHAS Araştırması: ABD, Türkiye İçin En büyük Dış Tehdit

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Merkezi, 2012 yılından bu yana yaptığı "Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması”nın 2017 yılı sonuçlarını açıkladı.
Türkiye'nin 28 kentinde 1000 kişinin katıldığı araştırmaya göre, ülkenin en önemli sorunu "terör”.
Son üç yıldır Türkiye'nin en acil çözülmesi gereken problemi olarak değerlendirilen terör, (2015 %39,7-2016 %35-2017 %29) oransal olarak bir önceki yıla göre düşüş gösterse de hala listenin ilk sırasında.
İkinci sırada yer alan sorun ise %27,4'le FETÖ görünse de ekonomik sorunlar daha ön planda gözüküyor. Zira işsizlik %17 ile üçüncü, hayat pahalılığı %13,2 ile dördüncü sırada. İşsizlik ve hayat pahalılığı seçenekleri toplandığında elde edilen %30.2 rakamı ekonomik sorunların terör sorunundan daha yukarıda görüldüğünü gözler önüne seriyor.
Hükümetin dış politikasına destek artıyor
Hükümetin dış politikasını başarılı bulanlar %45,9 iken %24,5 başarısız olduğu kanaatinde.
Türkiye'nin dış politikada işbirliği yapması gereken ülkeler arasında Türki Cumhuriyetler %25,4 ile öne çıkarken bir önceki yıl %19,6 olan Müslüman ülkeler kategorisi %15,4'e düşerek üçüncü sırada yer almış.
"Türkiye yalnız hareket etmeli” yanıtındaki düşüş de aralıksız devam ediyor. 2013'te %49,4'ten 2014'te %34,4'e 2015'te %29,7'ye 2016'da %23'e gerileyen "ittifak kurulmasın” tercihi bu yıl %16'ya gerilemiş.
ABD'yle işbirliği yapılmasını isteyenler artsa da en büyük tehdit olarak görülüyor
Rusya'yla işbirliği yapılmasını isteyenlerin oranı %6,5'tan %2,9'a gerilerken, ABD'yle işbirliğini destekleyenlerin oranı, 2015'teki %19,5'in hayli gerisinde kalsa da geçen yıla göre %3,9 artarak %9,6 yükselmiş.
Buna rağmen araştırmaya katılanların %64,3'ü Amerika'nın Türkiye için tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Bu oran 2015'te %39,2, 2016'da ise %39,2'ydi. 2015 (%59,5) ve 2016'da (%73,3) en büyük tehdit olarak görülen İsrail ise bu yıl %61,4 ile ikinci sırada yer alıyor.
Bu kategoride İngiltere %50,2 ile üçüncü sırada, Suriye %46,5 ile dördüncü sırada bulunuyor.
Rusya Türkiye'nin NATO müttefiklerinden daha müttefik görülüyor, AB'ye destek artıyor
Müttefik ülke olarak ilk sırada Azerbaycan (%67,8) yer alırken onu KKTC (%43,9) Rusya (%30,5) Gürcistan (%30) Pakistan (%28,9) Çin (%18,9), İran (%17,8) izliyor.
Türkiye'nin NATO müttefikleri ise ilk sekizin dışında kaldı. ABD %15,4 ile NATO müttefiklerinin en üst sırasında kendisine yer bulurken Almanya %14,4, Fransa ise %11,3 oranında destek buldu.
AB'ye destek ise geçen yıl %65,1'den %45,7'ye düştükten sonra %57,8'e yükselmiş görünüyor. Türkiye'nin AB'ye üye olacağını düşünenlerin geçen yıla göre %11,5 artarak %38,5 olmuş.
Sınır ötesi operasyona destek %56,4
Türkiye'nin Afrin'deki YPG/PYD hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatmış olduğu günlerde sınır ötesi operasyona destek çıkanlar %56,4 karşı gelenlerin oranı %28,8.
Yabancı ülkelerde asker bulundurmasına destek verenlerin oranı ise yüzde 48,1.
%35,2 ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başka bir ülkede asker bulundurmasına karşı çıkıyor.
%52,7 "siyasi kutuplaşma var” diyor
Araştırmada siyasetle ilgili derinlemesine sorular sorulmuş. Soruları yanıtlayanlar siyasi kutuplaşmanın azaldığı kanısında.
2015'te %63,1, 2016'da %61,7 olan siyasi kutuplaşma algısı, bu yıl %52,7 olarak araştırmaya yansıyor.
Yargının siyasallaştığını düşünenlerin oranı geçen yıla göre %0,6 artış göstererek %50,6 yükselmiş olsa da 2013'te %58,4, 2015'te ise %65 olduğu düşünüldüğünde bu algının değiştiğinden bahsetmek mümkün.
Araştırmaya katılanların %42,6'sı cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifaka karşı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenlerin oranı ise 49,7 olurken desteklemeyenlerin oranı %28,5 olarak araştırmada yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda ittifaka pek fazla sıcak bakılmıyor. Araştırmaya katılanların %42,6'sı ittifaka karşı çıkarken ilk turda ittifaka destek %29,2. Sorulara yanıt verenlerin %47,7'si ilk turda cumhurbaşkanı seçilmesini mümkün görmezken, ilk turdan bir adayın zaferle çıkacağını düşünenler 28,8.
Katılımcıların %56,1'i cumhurbaşkanın dürüst ve ahlaklı, %43,6'sı başarılı bir siyasi geçmişi, %23,6'sı başarılı bir iş geçmişi olmasını isterken siyaseten tarafsız olmasını isteyenlerin oranı %14,3.
Siyasetteki boşluğu İyi Parti doldurabilir mi?
Araştırmada "Türkiye'de siyasi boşluk var mı? sorusu da yöneltilmiş. Katılımcıların %43,2'si bu soruya "evet” yanıtı verirken %39,4'ü "hayır” yanıtı vermiş.
MHP'den ayrılan Meral Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti'nin siyasi boşluğu dolduracağını düşünenlerin oranı ise %45,6 iken düşünmeyenlerin oranı ise %41.
11 Aralık 2017 ile 7 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan saha çalışması verileri ışığında yapılan araştırma; Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman ile Prof. Dr. Osman Zaim, İletişim Fakültesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Banu Baybars Hawks ve Türkiye Çalışmaları Merkezi Müdürü Dr. Cihan Dizdaroğlu'ndan oluşan bir ekibin denetiminde oluşturuldu.
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