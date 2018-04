KHK ile göreve iade edilen Fehime Işık: Öfkem beni ayakta tuttu

Işık'ın eşinin iddianamesi tutuklandıktan 9 ay sonra hazırlandı ve 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat etti.

Eşinin tutuklu olduğu süre boyunca çok sayıda dilekçe yazdığını ve telefonlarında Bylock olup olmadığının araştırılmasını talep ettiğini söyleyen Işık, 'sesimizi duyuramadık' diyor:

"Yeterince araştırılsaydı belki ben ihraç edilmeyecektim, eşim de bir sene hapis yatmayacaktı. Hani at izi it izine karışmış ya, devlet bunu hakkıyla araştırılırsa at iziyle it izi çok rahat ayrılır."

"Çevremizde, 'Bir şey olmasa tutuklamazlardı, bende niye Bylock çıkmadı' diyenler de vardı. Zaten cevap veremediğim tek soru buydu. Ama kendimizden emindik. Bu cemaate hiç bulaşmadık ki! Eşim bir gün mutlaka çıkacak ama ne zaman? Hep bunu düşündüm."

"Sadece hapishanelerde tek tip elbise uygulamasının başlayacağını öğrendiğim zaman ümidimi yitirdim, üç gün kendime gelemedim. Acaba o kıyafeti giyer mi, onu öyle görsem ne olur, bir insan bu kadar aşağılanabilir mi? Bu düşünceler beni mahvetti."

'Yakınlarımız bize çok destek oldu'

Hak ve Adalet Platformu'nun OHAL raporuna göre, KHK ile ihraç edilen kişiler toplumda ciddi bir ötekileştirmeye maruz kalıyor ve ekonomik sıkıntılar bir yana sosyal çevreleri tarafından dışlanmanın getirdiği sorunlarla baş etmek zorunda kalıyor.