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‘KHK’lar Sağlık Sektörünü Vuruyor’

26.12.2017 18:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ile Diyarbakır Tabip Odası’nın KHK’ların sağlık sektörü üzerindeki etkisine ilişkin raporunda, şimdiye kadar 6 bin hekimin ihraç edildiği belirtildi. İhraçlarla birlikte sağlık kuruluşlarında büyük bir boşluk oluştuğu vurgulanırken, sağlık hizmetlerinde ölümlere yola açan aksaklıkların yaşandığına dikkat çekildi.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ile Diyarbakır Tabip Odası'nın birlikte hazırladığı ‘Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri ve Sağlık Hizmet Sunumuna Etkileri' başlıklı raporu basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda konuşan DTO Eş Başkanı Mehmet Şerif Demir, KHK'ların birçok kamu hizmetini aksattığını söyledi. Demir, "Zaten iyi durumda olmayan toplumsal sağlık hali ve sağlığa erişim sorunları yetmezmiş gibi hukuksuz-keyfi ihraçlar sağlık hizmetleri için bir darbe niteliği taşımaktadır. Yaşanan şiddet ortamı, savaş nedeniyle sağlık emekçilerinin artmış iş yükü ihraçlar nedeniyle daha da içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Bu olumsuz etkilenme bölgemizde, Kürt illerinde daha da fazla kendini göstermiş/göstermektedir. Kaç sağlık emekçisinin ihraç edildiği bilinmese de ihraçlarla birlikte kapatılan hastaneler ve tıp fakülteleri boyutuyla tıp eğitiminden halka sunulan sağlık hizmetine kadar, sağlık hizmetleri ciddi yara almış durumdadır. Üstelik güvenlik soruşturması nedeniyle atanamayan ya da atanmayı uzun süreli bekleme durumu sağlık hizmetleri için gerekli sağlık çalışanı sayısında ciddi krize yol açmıştır. Şimdiye kadar bilinen 6 bine yakın hekimin ihraç edilmesi sadece hekim boyutuyla bile değerlendirildiğinde ne kadar vahim sonuçları yol açtığı ve açmaya devam edeceği daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

Rapora göre Diyarbakır genelinde 14 sağlık kuruluşundan, 449 sağlık çalışanı ihraç edildi.

İhraç sonucu yaşanan sıkıntılarından bazıları rapora şöyle yansıdı:

-İhraçlar sonucu özellikle çocuk hastalıkları, kardiyoloji, göz hastalıkları, genel cerrahi ve kalp damar cerrahi bölümlerindeki sağlık hizmeti üretiminde ciddi aksaklık yaşanmaya başladı.

-Fakültenin çocuk nefroloji bölümü ihraçlar nedeniyle belli bir süre tamamen kapanırken, tedavi olamayan ve tedavileri yarım kalan takipli hastalar Elazığ ve Malatya gibi merkezlere başvurmak zorunda kaldı.

-Kalp damar cerrahi bölümü öğretim görevlilerin ihraç edilmeleri nedeniyle bu bölümün ameliyathanesi ve servisi kapanmayla yüzyüze kalmıştır. 2014 verilerine göre Türkiye'nin, günde ortalama 2-3 ameliyat ile en fazla açık kalp ameliyatı yapan kliniği iken, bu bölüme de Aralık 2016'da bir öğretim üyesinin görevlendirilmesi ile haftada ancak 1-2 hastaya bakabilmiştir.

-Kardiyoloji bölümünde yaşanan ihraçlar nedeniyle ICD (Kalp pili) takılan kalp ritim birimi kapanmış, kalp ritim bozukluğu yaşayan birçok hastaya müdahale edilememiş, bu süreçte kalp pili takılı olup takibi yapılması gereken çok sayıda hasta ölümlere vardığı tahmin edilen vahim mağduriyetler yaşamıştır.

- Genel cerrahi bölümünde onkolojik ameliyatlar yapan öğretim üyelerinin ihracı ve açığa alınmaları nedeniyle bir çok hastanın ameliyatı yapılamamış, özellikle başka merkezlere gidemeyecek durumda olan yoksul-yeşil kartlı hastaların ameliyatlarında yaşanan gecikme nedeniyle hastalıkları lokal aşamadan ölümcül aşamaya geçtiği gözlemlenmiştir.

-Eğitim Araştırma Hastanesinde özellikle bölgede uzun süredir böbrek nakli yapılan bir merkez olması nedeniyle çok sayıda hastasının hem nakil sürecine, hem de nakil sonrası gerekli tedavi ve takibini yapmakta olan takip Nefroloji uzmanının ihracı ve diğer uzmanın(sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle hastalar büyük mağduriyetler yaşamaktadırlar. 3 ay sonra geçici görevlendirme ile başka bir merkezden nefrolog gelinceye kadar hastaların mağduriyetleri devam etmiş, tüm bu süreç boyunca böbrek nakli yapılamamıştır.

- Yaşanan ihraçlar sonrası zaten sınırlı sayıda personel ile verilmekte olan yoğun bakım hizmetlerinde aksamalar yaşanmıştır

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