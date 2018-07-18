Kıbrıs açıklarında tekne battı: 19 ölü

103 kişinin kurtarıldığı arama ve kurtarma faaliyetlerinin kayıp olan 25 kişi için devam ettiği ifade edildi.Akdeniz’de sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucunda en az 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kıbrıs'ın kuzey açıklarında batan teknede 19 sığınmacının öldüğü, 25 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada 103 "düzensiz göçmen”in Türkiye ile Kuzey Kıbrıs sahil güvenlik birimleri tarafından sağ olarak kurtarıldığı ifade edilirken, kurtarılanlardan birinin ağır yaralı olduğu ve helikopter ile Girne'deki hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Açıklamada kurtarılan diğer sığınmacıların sağlık durumları ve nereye götürüldükleri ile ilgili bilgi paylaşılmadı. Teknenin 150 sığınmacı taşıdığı belirtilirken, kayıp olduğu değerlendirilen 25 kişi için de arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Çarşamba sabah 05.37'de 150 kişilik bir sığınmacı grubunun bulunduğu bir teknenin Kuzey Kıbrıs'ın yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulunduğu bilgisinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ile paylaşıldığı, bölgedeki tüm ticari gemilere yapılan çağrı sonrasında saat 10.34'te teknenin Mersin'in Silifke ilçesinin yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda tespit edildiği ve arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

DW,rtr,AFP/DÇÜ,BK

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