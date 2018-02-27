Kıbrıs'ı karıştıran skandal! 400 kadını seks kölesi yaptılar

Volha Viarbouskaya'nın ölümü, KKTC'nin gündemine oturdu. Medya olayı manşetlere taşıdı. Havadis gazetesi, '400 kadının yasadışı seks kölesi olarak çalıştırıldığı' iddasını yazdı. "Var olan yasal düzenleme, gece kulüplerinde çalışan kadınların para karşılığı seks yapmasına engel. Ancak, bunu herkes bilse de vergisini alan devlet, bu alanı denetlemiyor. Adaya gelen kadınların pasaportları alınıyor, sağlık kontrolleri yapılıp, pazarlanıyor" diye kadın ticaretini manşete çeken gazete, 35 gece kulübünde 400'ün üzerinde kadının çalıştırıldığını belirtti.

'HEPSİ KAPATILMALI'



Gazeteye açıklama yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanı Avukat Mine Atlı, KKTC’de seks işçiliğinin yasak olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Deniz Düzgün, gece kulüplerinde insan ticareti yapıldığını söyledi. İnsan ticareti konusunda önlem alınmasını isteyen Düzgün, "Bu kanayan bir yara" dedi.

Milletvekili Yasemin Öztürk de, "KKTC yasalarına göre para karşılığı seks yapmak suçtur. Dolayısıyla ülkedeki gece kulüplerinin tümü kapatılmalıdır” dedi.