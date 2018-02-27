Kıbrıs'ı karıştıran skandal! 400 kadını seks kölesi yaptılar

Volha Viarbouskaya'nın ölümü, KKTC'nin gündemine oturdu. Medya olayı manşetlere taşıdı. Havadis gazetesi, '400 kadının yasadışı seks kölesi olarak çalıştırıldığı' iddasını yazdı. "Var olan yasal düzenleme, gece kulüplerinde çalışan kadınların para karşılığı seks yapmasına engel. Ancak, bunu herkes bilse de vergisini alan devlet, bu alanı denetlemiyor. Adaya gelen kadınların pasaportları alınıyor, sağlık kontrolleri yapılıp, pazarlanıyor" diye kadın ticaretini manşete çeken gazete, 35 gece kulübünde 400'ün üzerinde kadının çalıştırıldığını belirtti.
'HEPSİ KAPATILMALI'
Gazeteye açıklama yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanı Avukat Mine Atlı, KKTC’de seks işçiliğinin yasak olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Deniz Düzgün, gece kulüplerinde insan ticareti yapıldığını söyledi. İnsan ticareti konusunda önlem alınmasını isteyen Düzgün, "Bu kanayan bir yara" dedi.
Milletvekili Yasemin Öztürk de, "KKTC yasalarına göre para karşılığı seks yapmak suçtur. Dolayısıyla ülkedeki gece kulüplerinin tümü kapatılmalıdır” dedi.
BAKANLAR ACİL TOPLANDI
Toplumun tüm kesimlerinden gelen tepkiler üzerine KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Çalışma Bakanı Zeki Çeler, acil bir toplantı yaptı. Toplantıda bakanlık bürokratları ve yetkililer de bulundu. Toplantı sonrası açıklama yapan Baybars; ”Gece kulüpleri konusunda ivedi tedbirler alınacak. Gece kulüplerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor denetimleri konusunda” dedi.
Çeler de, “Büyük bir sorun bu konu. Köle gibi yasalara aykırı şekilde çalıştırılıyor” diye konuştu.
İki Bakan da yarın gece kulüpleri ile ilgili bir toplantı yapılacağını, ardından önemli kararlar alınacağını söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var
II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!
Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'
Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Akıllara durgunluk veren olay! Babasının öldürdüğü bebek mezarından kalktı
HDP'den olay yaratacak 2019 seçimi tahmini!
Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı
Mısır'daki 2 bin yıllık mezarlıktan 'öbür dünyadan' mesaj taşıyan kolye çıktı
Mendil satan çocuk tacizden bağırınca kurtuldu! 5 lirayla kandırmaya çalıştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum