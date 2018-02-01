Kıbrıs Konferansında sunulan harita geri alındı

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 1 Şubat (DHA) - Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Konferansı'nda "Toprak” başlığının müzakereleri sırasında sunduğu haritayı geri aldı.
Türk tarafının hazırlayıp BM'ye sunduğu haritanın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın talebi üzerine iade edildiği öğrenildi. Taraflar, Toprak başlığının ele alındığı müzakereler çerçevesinde hazırladıkları haritaları, Cenevre'de gerçekleştirilen uluslararası Kıbrıs Konferansı sırasında BM'ye sunmuş ve BM de haritayı kasaya kaldırmıştı. Kıbrıs Rum liderliği, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konferansı'nın başarısızlıkla sonuçlandığını ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamalarda tüm önerilerini geri çektiğini açıklamıştı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da bunun üzerine BM'nin Cenevre merkezindeki kasada kilit altında tutulan Kıbrıs Türk haritasını geri çektiğini BM'ye iletmiş ve iadesini talep etmişti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan elde edilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın talebi üzerine, BM Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Müzakereler Koordinatörü Sergiy İllarianov, Cenevre'de bulunan haritayı, Aralık ayında Cumhurbaşkanı Akıncı'ya elden teslim etti.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Rum liderliğinin Crans Montana sonrasında, tüm önerilerini geri çektiğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da Kıbrıs Türk tarafının BM kasasında kilit altında tutulan harita önerisinin iadesini talep ettiğini duyurdu.
BM yetkilisi İllarianov'un Cenevre'ye gidip söz konusu haritayı aldığını kaydeden Burcu, "Aralık ayında müzakere heyeti huzurunda Cumhurbaşkanımıza teslim etmiştir. Dolayısıyla şu anda masada herhangi bir toprak önerisi bulunmamaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, "Esasen altı başlıkta yapılan Kıbrıs müzakerelerinin, tüm konularda anlaşılmadan hiçbir konuda anlaşılmış sayılmaz ilkesi üzerinde yürütülmüş olduğunu” da anımsattı.
PKK'nın en kritik isimlerinden biri ölü olarak ele geçirildi
TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 oldu
20 saat internet kafede oyun oynadı, bu hale geldi!
Pentagon: Türkiye'ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz
Afrin'de son dakika gelişmesi! Teröristler ABD füzesiyle saldırdı
Kılıçdaroğlu’ndan provokasyon uyarısı
Ve Erdoğan harekete geçti
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Yeniden yaşadığı yerde!
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum