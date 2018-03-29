Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir papazın 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz ettiği Elena Franci isimli kadının henüz 29 yaşında evinde ölü bulunması ülkeyi karıştırdı. Tacizci papazın cezasının ardndan yeniden göreve getirildiği ortaya çıkarken, Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Rum kesiminde, 1993 yılında 4 yaşında olan Elena Franci, ailesi tarafından papazın bakımına verildi. Ancak papaz, küçük kıza tacizde bulundu. Tacizler 10 yıl boyunca sürdü. 2011 yılında gündeme gelen taciz olayının ardından adı açıklanmayan papaz, 2 yıl hapis cezası aldı. Cezasını çekip cezaevinden çıkan papaz, Kilise'de en üst kurul olarak bilinen Sen Sinod Meclisi tarafından göreve iade edildi.

BUNALIMA GİRDİ, İLAÇ KULLANDI

Elena Franci, geçen hafta Rum Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitasyon (KENTHEA) Merkezi'ndeki randevusuna gitmeyince buradaki görevliler, polise haber verdi. Eve giden polis, Elena Franci'yi ölü buldu. Elena'nın yaşadığı tacizler nedeniyle girdiği bunalımdan çıkması için tedavi gördüğü ve birçok ilaç kullandığı belirtildi.

Olay, Rum medyasında geniş yankı buldu. Medya, olayı, "Elena'nın ölümü, kutsal savaş" başlığıyla manşetlere taşıdı. Tacizci papazın tekrar göreve getirilmesi eleştiri konusu oldu. Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.