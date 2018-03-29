Kıbrıs'ta kan donduran olay! Ülke karıştı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir papazın 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz ettiği Elena Franci isimli kadının henüz 29 yaşında evinde ölü bulunması ülkeyi karıştırdı. Tacizci papazın cezasının ardndan yeniden göreve getirildiği ortaya çıkarken, Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Rum kesiminde, 1993 yılında 4 yaşında olan Elena Franci, ailesi tarafından papazın bakımına verildi. Ancak papaz, küçük kıza tacizde bulundu. Tacizler 10 yıl boyunca sürdü. 2011 yılında gündeme gelen taciz olayının ardından adı açıklanmayan papaz, 2 yıl hapis cezası aldı. Cezasını çekip cezaevinden çıkan papaz, Kilise'de en üst kurul olarak bilinen Sen Sinod Meclisi tarafından göreve iade edildi.
BUNALIMA GİRDİ, İLAÇ KULLANDI
Elena Franci, geçen hafta Rum Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitasyon (KENTHEA) Merkezi'ndeki randevusuna gitmeyince buradaki görevliler, polise haber verdi. Eve giden polis, Elena Franci'yi ölü buldu. Elena'nın yaşadığı tacizler nedeniyle girdiği bunalımdan çıkması için tedavi gördüğü ve birçok ilaç kullandığı belirtildi.
Olay, Rum medyasında geniş yankı buldu. Medya, olayı, "Elena'nın ölümü, kutsal savaş" başlığıyla manşetlere taşıdı. Tacizci papazın tekrar göreve getirilmesi eleştiri konusu oldu. Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
3 kadın beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı! Hem de yanındaki sevgilisine rağmen...
Hafta sonu kimselere söz vermeyin: Tiangong-1 düşüyor!
Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz
Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı
MGK sonrası Türkiye'den tüm dünyaya net mesaj
Vahşet! Annesinin battaniye ile boğmaya çalıştığı bebekten kötü haber
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Dünyanın en yakışıklı suçlusu servete konuyor!
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum