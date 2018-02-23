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Kıbrıs'taki gerilimin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Birlikte batacağız'

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2018 10:49 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ta Rumlar adına Türkiye'nin Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak kabul ettiği alanda arama yapmak için bölgeye gönderilen İtalyan ENI şirketine ait 'Saipem 12000' adlı yüzen dev petrol platformu ile engelleme yapan Türk savaş gemilerinden birinin çarpışmanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. Türk savaş gemisinin komutanı ile 'Saipem 12000'nin kaptanı arasındaki telsiz konuşmalarında, Türk tarafının kararlılığı da ortaya konulmuş oldu.

Kıbrıs'taki gerilimin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Birlikte batacağız'

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ENI'ye ait 'Saipem 12000' adlı gemi, araştırma yapmak için Akdeniz'deki 3'üncü bölge olarak bilinen alana hareket etti. Ankara'nın bölgede Rumların doğalgaz aramasına 'kesinlikle müsaade edilmeyeceği' kararının ardından Türk savaş gemileri yola çıktı. Doğalgaz araştırma gemisi 'Saipem 12000' bölgeye yaklaştığında, karşısında Türk savaş gemilerini buldu. Gemi yoluna devam etmek isteyince Türk savaş gemilerinden biri, rotasını 'Saipem 12000'e doğru çevirdi.

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'BİRLİKTE BATACAĞIZ'

DHA'nın haberine göre bunun üzerine paniğe kapılan İtalyan şirketine ait geminin kaptanı, Türk savaş gemisi ile telsiz bağlantısı aracılığıyla acil iletişime geçti. Saipem'in kaptanı, Türk savaş gemisinin kaptanına, "Önümüzden çekilin yoksa birlikte batacağız" diye çağrı yaptı. Türk savaş gemisinin kaptanı ise "Hızımızı ve rotamızı kontrol edemiyorum" karşılığını verdi. Bunun üzerine 'Saipem 12000'in kaptanı, "Hızınızı ve motorunu kontrol ediyorsun. Ben bunu açık gözle görebiliyorum" diye konuştu. Ancak Türk savaş gemisi rotasını değiştirmedi. Bu hamle karşısında araştırma gemisinin kaptanı, "Tamam, rotamı değiştiriyorum" diyerek gemiyi bölgeden uzaklaştırdı.

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İtalya da NATO görevinde Akdeniz'de bulunan bir firkateynini, 'Saipem 12000'yi koruması amacıyla bölgeye gönderdi. Ancak İtalyan firkateyni, Türkiye’nin bölgedeki kararlı duruşu karşısında rotasını Beyrut limanına çevirdi. ENI de bölgede doğalgaz aramaktan vazgeçti.

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'TÜRKSÜZ BU İŞİN OLMAYACAĞINI ANLADILAR'

Üst düzey bir yetkili de Ankara'nın Akdeniz'deki siyasi kararlılığının büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Rumların ilk kez çaresiz şekilde kaldığını kaydeden yetkili, "Rumlar ABD'den de istedikleri desteği alamayınca, Akdeniz'de yalnız kaldılar. Türkiyesiz, Kıbrıslı Türksüz bu işin olamayacağını anladılar" dedi. Rum Dışişleri Bakanı YoannisKasulides, "ABD, bize 'Türkiye'ye karşı birşey yapamayız' demişti" itirafında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türkiye Akdeniz Saipem 12000 Savaş Gemisi

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
bakalım ana muhalefet bu hamleyi ne zaman kınayacak.
@kafules chp 6 tane oku anladın sen bu konu ile ne alaka şimdi sen kktc 100/55 vermeye kalma dınmı burukselde neyse bu gün cuma sizin gibi aglama duvarına bizler camii ye
@kafules Sen nasıl bir kuduz köpeksin ya herşeye saldıroyorsun..
İŞTE BUDUR..VATAN UĞRUNA HERKES AYNI KARARLILIĞI GÖSTERMELİ..GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER DEMİŞ ATAM..NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE..
bi dahaki sefere ihtar yok doğrudan vuracaksın dünya türkün gücünü görecek
silâhsız bir gemiye ateş edemezsin.petrol plâtformu sivil gemidir.biz israilmiyiz sivilleri vuralım.hatta silâhlı bile olsa yine de onlar ateş etmeden bizimkiler ateş etmez.Türk ün gücü merhametinden gelir.olur da ateş ederlerse o zaman onlar için bedeli ağır olur.onlar da bunu biliyor.cesaret edemezler.yanlız büyüklerimiz masada anlaşıp geri adım atmasın.
BRAVOOO
siz vura işini kediye vurma şeklinde biliyorsunuz galiba bilgisi olmayanklar ve beyni çalışmayanlar yorum yapıpta görevlileri meşgul etmesin
OSMANLININ HASTA ADAM DÖNEMİ GİBİYİZ ŞU ARALARDA...TÜRKİYEYE SALDIRMAK İÇİN FIRSAT KOLLUYORLAR YÖNETİM ZAAFİYETİNİ GÖRDÜKÇE DE HER YÖNDEN BASTIRIYORLAR...İÇ VE DIŞ SİYASETİ İYİ BİLEN İNSANLARIN GÖREVE GETİRİLMESİ GEREK. ERDOĞAN MAHALLE KABADAYISI TAVRIYLA İYİCE YÜZÜNE GÖZÜNE BULAŞTIRDI BU İŞİ...
@Kafules mi kefere mi tam anlayamadım lüzumsuz chp adalarımızı işgal ederken karşı çıktığında senin gibiler üç maymun güzellemesi yapıyorlar.. konu çok da.. bu kadarı kafi
ortada muhalefet var mı? boşa konuşan bir güruh var maalesef
BU KIBRIS MESELESİ ÇOK UZADI ARTIK!!...ORADA İKİ DEVLET VAR HİÇ AKIL MANTIK ALIYORMU!!??.BAZI ÜLKELER İSTİYOR DİYE KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKESİNİN BAYRAĞINI İNDİRSİN KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNİ İPTAL ETSİN KIBRIS RUM CUMHURİYETİ OLSUN!!?? NE SALAK ÜLKELER VAR ZANNEDİYORLARKİ BÖYLE YAPARLAR İSE İSTEDİKLERİNİ ELDE EDECEKLER!!..ZAMANINDA TÜRKİYEDE SEVR ANLAŞMASINDAN SONRA KUVVAYI-MİLLİYE HAREKETE GEÇTİ VE ÜLKEYİ BUNLARDAN KURTARDI TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KURDU!!.HALA BUNU ANLAMAMIŞ OLAN ÜLKELER VAR BU DÜNYADA!!..AKLI OLAN ÜLKELER TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE OYUN OYNAMAZ BAHSE GİRMEZ!!.YANLIŞ YAPARLAR!
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