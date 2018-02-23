Kıbrıs Türkiye'yi ikinci bir sondaj gemisini engellemekle suçluyor

Kıbrıs ile Türkiye arasında doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynakları konusunda yaşanan anlaşmazlık bugün Kıbrıs'ın Türkiye'yi bir kez daha bir sondaj gemisini engellemekle suçlamasıyla devam etti.

Türkiye'den bu iddiaya henüz bir yanıt gelmedi. Ancak Türkiye, Kıbrıs Rum hükümetinin bölünmüş adanın bütün karasularında doğalgaz arama hakkı olmadığını, bazı bölgelerin kendi sularına girdiğini söylüyor.

Bugün Kıbrıs Haber Ajansı'na konuşan Kıbrıs hükümet sözcüsü Victoras Papadopulos bugün durdurulan geminin de aynı alanda arama yapmaya giderken beş Türk gemisi tarafından yolunun kesildiğini, bu durumu uluslararası platformlara taşıyacaklarını söyledi.

Papadopulos, "Sondaj gemisi, beş Türk savaş gemisi tarafından şiddet kullanma ve çarpmakla tehdit edilmiş ve geri dönmek zorunda kalmıştır"diye konuştu.

Geminin Limasol limanına döndüğü ve burada bir kaç gün bekleyeceği söyleniyor.

Gemiyi kiralayan İtalyan şirketi Eni, geminin önümüzdeki günlerde Fas'a gitmesinin gerekebileceğini bildirdi.

Diplomatik gerilim 9 Şubat'ta Akdeniz'de tatbikat yapan Türk donanmasına mensup gemilerin Kıbrıs sularında doğalgaz araması yapmakta kullanılan bir gemiyi durdurması ile başlamıştı.