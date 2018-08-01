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Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2018 15:31 | Son Güncelleme

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nin Larnaka bölgesinde, Hazreti Muhammed'in süt halasının türbesinin bulunduğu Hala Sultan Tekkesi'nin imamı Şakir Alemdar, uygun olmayan kıyafetlerle tekkeyi ziyarete geldiklerini belirttiği turistlerin içeri girişine izin vermedi.

Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor

Alemdar, "Denizden çıkan tekkeye geliyor. Bikinili gelen var. Üzerine bir tül atmış tekkeyi gezmek istiyor. Bunu kabul edemeyiz" dedi.

Güney Kıbrıs'ın turizm şehri de olan Larnaka'daki Hala Sultan Tekkesi'nin imamı Şakir Alemdar, tekkeyi ziyarete gelen bazı turistlerin uygun olmayan kıyafetlerle içeri girmek istediğini söyledi. Şakir Alemdar, bu turistlerin tekkeye girişine izin vermedi. Olayla ilgili Rum medyasında, 'Hoca kumanda ediyor. Larnaka Tekkesi'nde ziyaretçiler için kendi fermanını uyguladı' başlığıyla haberler çıktı. Tartışmalar üzerine imam Şakir Alemdar, Rum Eski Eserler Dairesi ile Turizm Organizasyonu Başkanlığı'na uygulamayla ilgili mektup yazdı. Alemdar, mektubunda, bazı kişilerin tekkeye uygun kıyafetle gelmediğini belirterek, "Uygun giyim, bikini, şort, atlet, dekolte, mini etek değildir" dedi. Alemdar, İslami kurallara göre değil, günlük giyime göre bir düzenleme istendiğini vurgulayarak, turistlerin Hala Sultan Tekkesi'nin avlusunda da gezmeleri için kılık kıyafetlerine dikkat etmesi gerektiğini kaydetti. "Kıyafet kurallarına uymayanların içeri alınmayacağı" kaydedilen mektupta, Hala Sultan Tekkesi'nin Müslümanlar için önemli olduğu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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"BİKİNİYLE GELEN VAR"

Konuyla ilgili DHA'ya açıklama yapan imam Şakir Alemdar, tekkede uygun olmayan kıyafetlere izin veremeyeceklerini söyledi. Rum Eski Eserler Dairesi ve Turizm Organizasyonu Başkanlığı'na gönderdikleri mektuba olumlu yanıt aldıklarını belirten Alemdar, "Onlar da bize 'Haklısınız' dediler. Hem tekke girişinde tabela sayısı artırılacak hem de tanıtım ofislerine uyarılar yapılacak" diye konuştu. Larnaka'ya çok sayıda turist geldiğini ifade eden Şakir Alemdar, "Denizden çıkan tekkeye geliyor. Bikinili gelen var. Üzerine bir tül atmış tekkeyi gezmek istiyor. Bunu kabul edemeyiz. Biz İslam'ın şartlarını zorlamıyoruz. Hatta tekkenin içerisinde başörtüsü şartımız da yok" dedi. Hala Sultan Tekkesi'nin günlük kıyafetlerle ziyaret edilebileceğini belirten Alemdar, "Bu konuda bazı Rum faşistler olay çıkarmak istiyorlar, 'Tekkede turistlere baskı var' diye. Bu zihniyetlere yenilmeyeceğiz. İstediğimiz saygı" ifadelerini kullandı.

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Hala Sultan Tekkesi'ne uygun olmayan kıyafetlerle gelenlerin görüntü ve fotoğraflarının da ilgili makamlara iletildiği öğrenildi.

Hazreti Muhammed'in süt halası Hala Sultan (Ümmü Hiram), Hazreti Osman döneminde Ada'ya yapılan seferlerden birine katıldı ve burada şehit düştü. Osmanlı döneminde inşa edilen tekke, Larnaka'da Tuz Gölü yakınlarında yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
girişe türban koy uzun elbise koy vatandaşlar kullansın bu kadarı akıl edemedinmi
Çok doğru bir karar kiliseye de camiye de sinagoga da oranın şartları niye uygunsa o şekilde girmek lazım dini muhabbetlere saygı göstermek lazım hocayı tebrik ediyorum tüm dinler tüm ibadethaneler kutsaldır kuralları vardır bu kurallara uyanlar içeri girmeli gerek ziyaretlerini gerek ibadetlerini yapmalı uymayanlar ise içeri alınmamalı bilmeyenlere doğrusu anlatılmalı
çok iyi ediyorsun hocam. zaten onlar laikçi, sekülarist, segonder laikist kimseler. oraya meryem anaya ya da noel babaya giderken ki saygıyı göstermez bizimkiler. çünkü laikler. hristiyan da değil, yahudi de, sadece laikler onlar.ya da budisttirler.(bonuslarım ltf).
HAKLI DAĞILABİLİRSİNİZ...
keşke aynı şeyi bursa ulucami içinde yapsalar
ALLAH c.c. razı olsun imamdan, vebali hepimizin boynuna, bizi de vebalden kurtarmış inşaallah
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