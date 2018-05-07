Kıbrıslı Rum Bakandan BM’ye Çağrı

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler’i adadaki iki taraf arasındaki barış görüşmelerine hızla yeniden başlanabilmesi imkanını araştırmak için girişim başlatmaya çağırdı.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, yeni tur barış görüşmeleri için koşulların uygun olup olmadığını belirlemek üzere bir yetkili görevlendirme kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından da memnunlukla karşılandı.

Ancak Guterres’in bölgede temaslarda bulunmak üzere temsilciyi Türkiye’deki 24 Haziran seçimlerinden önce mi sonra mı yollayacağı açıklık kazanmadı.

Kıbrıs sorununun çözümü için 40 yılı aşkın süredir çok sayıda görüşme turu yapılsa da bunların hiçbirinde başarı sağlanamadı. Görüşmelerin son turu, geçen yıl Temmuz ayında yine başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

