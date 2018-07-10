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Kıbrıslı Rumlar AGİT’in ‘Gazeteciler İçin Terimler Sözlüğüne’ İtiraz Etti

10.07.2018 20:40 | Son Güncelleme

Kıbrıslı Rum ve Türk 14 gazetecinin hazırladığı sözlükte Türk tarafının görüşünün daha baskın olduğu eleştirileri geldi. Rum tarafında kullanılan "işgal askerleri" yerine "Türk askerleri" ifadesinin önerilmesi en fazla tepki çeken unsur oldu

Kıbrıslı Rumlar AGİT’in ‘Gazeteciler İçin Terimler Sözlüğüne’ İtiraz Etti

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Kıbrıs Diyalogu isimli girişimin parçası olarak “Anlam İfade Eden Kelimeler- Gazeteciler İçin Terimler Sözlüğü” projesini basına tanıttı.

Kıbrıs Diyalogu projesi altında buluşan Kıbrıslı Rum ve Türk 14 gazetecinin 10 günlük çalışması sonrası oluşturulan sözlük her iki toplumun birbiri hakkında kullandığı olumsuz veya küçük düşürücü tanımlara alternatifler getirmeyi amaçlıyor.

AGİT'in Basın Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir, sözlüğün tamamen kılavuz amaçlı olduğunu ve öncelikle iki toplum arasında diyalog sürecini teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.

AGİT'in web sitesinde yer alan bilgilendirme notunda, sözlükte, kullanılan kelimelerin diğer kesim tarafından nasıl algılandığına dair bir açıklama getirildiği yazılı.

Sözlükte Rum ve Türk toplumlarının kullandığı toplam 55 terime bir alternatif getirilmeye çalışılıyor.

Sözlükte, Türkçe ve Yunanca'nın dışında İngilizce de açıklama ve tercümeler yer alıyor.

Terimler sözlüğü özellikle Kıbrıs Rum kesiminde eleştirilere yol açtı. Sözlükte Türk tarafının görüşünün daha baskın olduğu eleştirileri gelirken, bu tarz bir sözlüğün ifade özgürlüğüne kısıtlama getireceği tepkileri geldi.

Sözlükte örneğin Rum tarafında kullanılan "işgal askerleri" ifadesine karşılık "Türk askerleri", "özgür bölgeler" ifadesine karşılık "Güney Kıbrıs" seçenekleri sunuluyor.

Öte yandan "Barış Kuvvetleri" ifadesine karşılık ise "Türk ordusu" seçeneği kullanılmış.

Eleştirilerin haksız olduğunu belirten AGİT Temsilcisi Harlem Desir, terimler sözlüğünün, adanın gelecekteki birleşme umutlarına katkı sağlayacak dil oluşturan bir araç olduğunu söyledi.

Sözlüğe ulaşmak için: https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/387269?download=true

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