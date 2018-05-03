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‘Kıbrıs’ta Yeni Bir Yol Denenmeli’

03.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs’ta iki tarafın federasyon çatısı altında bir araya gelmesinin mümkün olmayabileceğini söyledi. Aksoy, adada yıllar süren etnik bölünmeyi sona erdirmek için yeni çözüm önerileri yapılması gerektiğini kaydetti

‘Kıbrıs’ta Yeni Bir Yol Denenmeli’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs’ta iki tarafın federasyon çatısı altında bir araya gelmesinin mümkün olmayabileceğini söyledi. Aksoy, adada yıllar süren etnik bölünmeyi sona erdirmek için yeni çözüm önerileri yapılması gerektiğini kaydetti.

Aksoy, 50 yıldır devam eden müzakerelerde başarısız olunmasının Rum tarafının zihniyetinden kaynaklandığını kaydetti ve müzakerelerin artık bir ‘kısır döngü’ye dönüştüğünü söyledi.

Aksoy, "Rum tarafında esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece biz aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz. Artık yeni bir yol denenmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Aksoy bu yeni yolun ne olması gerektiği konusunda ise yorum yapmadı. Görüşmeler Türk ve Rum kesimlerinin ayrı yönetilen iki bölge halinde, ancak ortak bir federal yapı altında birleşmesini öngörüyor.

Kıbrıs’ta çözüm için görüşülen bu kriterler Türkiye’nin 1974’te adaya asker göndermesi ve adanın fiilen ikiye bölünmesinden bu yana geçerli.

‘‘Kıbrıs sorunundan Türkiye sorumlu’’

Kıbrıs hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou ise Kıbrıs’ın durumunun bir zihniyetten çok Türkiye’nin Kıbrıs’ın bir kısmını “işgal etmeyi sürdürmesinden” kaynaklandığını söyledi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Prodromou, “Türkiye’nin kendisinin sorumlusu olduğu Kıbrıs sorunundan dolayı şikayet etmemesi gerektiğini” kaydetti.

Prodromou, Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in barış görüşmelerinin geçen yıl kaldığı yerden devam etmesi için gayretlerini sürdüreceğini söyledi.

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