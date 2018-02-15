Kıbrıs'taki doğalgaz gerginliği hakkında bilinmesi gerekenler

Eni enerji şirketinin bir sözcüsü, Saipem 12000 adlı sondaj gemisinin Cuma günü Kıbrıs'ın güneybatısından güneydoğusuna doğru giderken Türkiye tarafından savaş gemileriyle durdurulduğunu açıkladı.

Kıbrıs ile ilgili yaşanan bu son gerginliğin nasıl meydana geldiğini, tarafların ne söylediğini ve gaz çalışmalarıyla ilgili tartışmaların kaynağını sizin için derledik.

Ayrıca iki ülkenin iletişim kanallarını açık tutma konusunda görüş birliğine vardığı belirtildi.

Yıldırım, telefon konuşmasında, Kıbrıs ile ilgili siyasi bir çözüm bulunmadan Ada'da yapılacak bir hidrokarbon araştırmasının 'olağanüstü olumsuz sonuçlar doğuracağını' vurguladı.

Konuyla ilgili olarak en son Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı aradı.

İtalyan enerji şirketi Eni ise Pazar günü yaptığı açıklamada sondaj çalışmaları yapmak amacıyla geldiği Kıbrıs açıklarında Türk ordusu tarafından bölgedeki 'askeri çalışmalar' gerekçe gösterilerek durdurulduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs, Pazar günü Türkiye'yi bölgeye sondaj çalışmaları için gelen bir gemiyi engellemekle suçladı.

Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynakları ile ilgili yaşanan son gerginlik geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

Rum lider Nikos Anastasiades, Türkiye'nin geminin geçişine izin vermeyerek uluslararası kanunları ihlal ettiğini belirtti.

Yönetiminin konuyla ilgili 'gerekli adımları' atacağını, ancak krizin 'tırmandırılmaması' gerektiğini de sözlerine ekledi.

İtalya devletinin kontrolü altında olan Eni şirketinin sözcüsü, 8 Şubat'ta gerçekleşen olayın ardından doğalgaz kaynağı arama amacıyla yola çıkan geminin durum çözülene kadar olduğu yerde kalacağını aktardı.

Türkiye, uzun zamandır Güney Kıbrıs'ın 'münhasır ekonomik bölge' olarak ilan ettiği bu alanda Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin de hakkı olduğunu savunuyor.

Türkiye konuyla ilgili olarak ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz'deki gerilimle ilgili "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Türkiye'nin, güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek, Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Erdoğan, Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketler için ise "Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır" açıklamasında bulundu.