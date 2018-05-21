Kıbrıs'tan AB'ye 'Akkuyu nükleer santralini durdurun' çağrısı

Kıbrıs parlamentosu, uluslarararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'ye Akkuyu nükleer santralinin tamamlanmaması konusunda baskı yapmaya çağıran bir karar aldı.

Kıbrıs parlamentosu, Cuma günü yaptığı oturumda Rusya'yı da bu projeyle ilgili tutumunu değiştirmeye çağırdı.

Kıbrıs parlamentosu kararında, Akkuyu santralinin yakınlığı itibarıyla Kıbrıs'a etkisi konusunda 'derin endişe duyulduğu' belirtiliyor, nükleer bir kaza ya da şiddetli bir deprem durumunda meydana gelebilecek sızıntıların, kuvvetli rüzgarlar ve denizdeki akıntılar ile felaketin boyutlarını iyice büyüteceği kaygısı vugulanıyor.

Kararda Türkiye'nin "çevre örgütlerinin, çok geniş bir bölge açısından ciddi tehdit oluşturduğu uyarılarını dikkate almadan" Nisan ayında nükleer santralin temelini atması da kınandı.

Ayrıca Türkiye'nin komşu ülkelere santralin yeri, ve bir kaza ya da tehlike durumunda zararı en aza indirmek için alınabilecek ortak tedbirler konusunda danışmadığı için Uluslararası Yangın Güvenliği Konvansiyonu'nu da ihlal ettiği savunuldu.