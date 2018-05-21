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Kıbrıs'tan AB'ye 'Akkuyu nükleer santralini durdurun' çağrısı

21.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Kıbrıs parlamentosu, uluslarararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye Akkuyu nükleer santralinin tamamlanmaması konusunda baskı yapmaya çağıran bir karar aldı. Kıbrıs parlamentosu, Rusya'yı da bu projeyle ilgili tutumunu değiştirmeye çağırdı.

Kıbrıs'tan AB'ye 'Akkuyu nükleer santralini durdurun' çağrısı

Kıbrıs parlamentosu, uluslarararası toplumu ve özellikle de Avrupa Birliği'ni (AB) Türkiye'ye Akkuyu nükleer santralinin tamamlanmaması konusunda baskı yapmaya çağıran bir karar aldı.

Kıbrıs parlamentosu, Cuma günü yaptığı oturumda Rusya'yı da bu projeyle ilgili tutumunu değiştirmeye çağırdı.

Kıbrıs parlamentosu kararında, Akkuyu santralinin yakınlığı itibarıyla Kıbrıs'a etkisi konusunda 'derin endişe duyulduğu' belirtiliyor, nükleer bir kaza ya da şiddetli bir deprem durumunda meydana gelebilecek sızıntıların, kuvvetli rüzgarlar ve denizdeki akıntılar ile felaketin boyutlarını iyice büyüteceği kaygısı vugulanıyor.

Kararda Türkiye'nin "çevre örgütlerinin, çok geniş bir bölge açısından ciddi tehdit oluşturduğu uyarılarını dikkate almadan" Nisan ayında nükleer santralin temelini atması da kınandı.

Nükleer santralin temel atma törenine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video link ile katıldılar

Ayrıca Türkiye'nin komşu ülkelere santralin yeri, ve bir kaza ya da tehlike durumunda zararı en aza indirmek için alınabilecek ortak tedbirler konusunda danışmadığı için Uluslararası Yangın Güvenliği Konvansiyonu'nu da ihlal ettiği savunuldu.

Kıbrıs parlamentosu kararında, Türkiye'nin nükleer santral planının Doğu Akdeniz ülkelerini doğrudan radyoaktivite tehlikesine maruz bıraktığını, radyoaktif atıkların nakli sırasında Akdeniz sularının da kirlenmesi tehlikesi bulunduğunu da kaydetti.

Rusya ile Türkiye ortaklığı

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom tarafından inşa ediliyor.

Nisan ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sırasında yapılan temel atma törenine iki lider video link ile katılmışlardı.

Enerji, Türkiye ile Rusya arasındaki temel işbirliği alanlarından biri. İki ülke Akkuyu Nükleer Güç Santrali Anlaşması'nı 2010 yılında imzalamıştı.

Nükleer tesisin, 4 bin 800 megavatlık kapasiteye sahip olması ve tahminen 20 milyar dolara mâl olması planlanıyor.

Santralin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Kıbrıs'tan AB'ye 'Akkuyu nükleer santralini durdurun' çağrısı

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