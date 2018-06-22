Kılıçdaroğlu Amerika’nın Sesi’ne Konuştu: ‘Şaibe Var Eşit Koşullar Yok’

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içinde kendisine genel başkanlık yarışında rakip olan bir ismi, Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı göstererek bu seçimde farklı bir beklenti içinde oldukları mesajını verdi. Bugün ise seçimden beklentisini kameralarımıza şu sözlerle ifade etti: “25 Haziran’da Türkiye güzel bir sabaha uyanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerde ikinci tura kalacak gibi görünüyor ama zaten ikinci tura kaldığı zaman zaten Muharrem İnce doğal olarak cumhurbaşkanı olacak.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin en dikkat çeken mitinglerinden biri olan İzmir sonrasında Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı. İşte CHP liderinin seçime iki gün kala verdiği mesajlar:

“Demokratik Yollarla Bir Diktatörü Göndereceğiz”

“25 Haziran’da Türkiye güzel bir sabaha uyanacak demokrasiyi arzu eden toplum yeniden kendisine gelecek ve demokratik yollarla bir diktatörü göndereceğiz” sözleriyle başladı kısa söyleşimize.

İlk üç öncelik: OHAL, Merkez Bankası, yeni anayasa

İktidara geldiği takdirde yapacakları ilk üç icraatı sorduğumuz CHP liderinin yanıtı şöyle oldu: “Öncelikle OHAL’i kaldıracağız kesinlikle bu bütün dünyaya ‘demokrasiye geçiyoruz’ mesajı vermek Anlamına geliyor Merkez Bankası bağımsızlığına asla müdahale edilmeyecek. Bütün dünyaya Merkez Bankası’nın bağımsız olduğu mesajı verilecek. Avrupa Birliği, dış politika ile ilgili yeni bir süreci başlatacağız ve bir anayasa değişikliği için de Muharrem Bey bir ekip kuracak ve Siyasal partileri bir araya getirerek yeni bir anayasanın yapılma çalışmalarına başlayacağız.”