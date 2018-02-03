Kılıçdaroğlu: Bu düzeni yıkmak Kuvayı Milliyecilerin namus borcudur

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen CHP 36. Olağan Kurultayı'nda konuştu.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında yalnızca Kürt sorunu olduğunu, bugün bu soruna demokrasi, ekonomi, eğitim ve dış politika sorunlarının eklendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adına ister Kürt sorunu ister başka bir şey deyin. Bu sorunu çözecek tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diye konuştu.

16 yıllık AKP iktidarını eleştiren Kılıçdaroğlu, iktidarın "Türkiye'nin beka sorunu var" söyleminin ülkenin 2002'den beri ne kadar kötü yönetildiğini gösterdiğini söyledi.

"Hükümete açık ve net bir çağrı yapıyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Suriye hükümetiyle derhal temasa geçin. Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa Suriye devletiyle ilişki kurmak gerekiyor" diye konuştu.

'Kendi çocuklarını denek olarak kullanan tek ülke'

Eğitimin bir partiye militan yetiştirmeye dönüştüğünü belirten CHP lideri, "Kendi çocuklarını denek olarak kullanan tek ülke Türkiye'dir. Bugün her 100 aileden 80'i çocuğunun yurtdışında eğitim almasını istiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, eğitimde vaatlerini şöyle sıraladı: